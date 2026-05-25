Boca hoy: oferta por Delgado, la situación de Dybala y más

Mientras continúa con la preparación de cara al duelo frente a Universidad Católica por Copa Libertadores, Boca recibió una oferta formal por Milton Delgado desde el fútbol de Turquía. Además, Gasperini le bajó la espuma a la posible llegada de Dybala.

Llegó una oferta desde Europa por Milton Delgado

A Boca le queda un solo partido antes que finalice su semestre, siendo este -quizás- el más importante del año junto con el Superclásico ganado en el Monumental. Es que el Xeneize se jugará mano a mano la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores ante Universidad Católica el próximo jueves en La Bombonera.

En medio de la previa de semejante compromiso, las noticias sobre el venidero mercado de pases empiezan a llegar en el Mundo Boca. Es que, en concreto, en las últimas horas se conoció que uno de sus titulares indiscutibles, Milton Delgado, captó interés desde Europa y podría emigrar en el parate por el Mundial.

Gasperini habló sobre la posible llegada de Dybala a Boca

La Roma, al derrotar 2 a 0 al Hellas Verona, terminó la temporada asegurando su lugar en la UEFA Champions League 2026/2027, algo que cambia drásticamente el escenario para el futuro de Paulo Dybala. La Joya, a quien se le termina el contrato el próximo 30 de junio, estaría abierto a extender su vínculo para encarar la competencia internacional con el equipo de la capital italiana.

Esta nueva versión se planta frente a los rumores que hace semanas circulan tanto en Italia como en Argentina sobre un posible acercamiento del futbolista con Boca, con el fin de potenciar un equipo que, si se dan las cosas contra Universidad Católica este jueves en la Bombonera, buscará consagrarse en la Copa Libertadores en el segundo semestre del año.

El primer tuit de Boca tras la derrota de River ante Belgrano

El Estadio Mario Alberto Kempes fue el escenario de una histórica definición del Torneo Apertura 2026 en la que Belgrano se coronó campeón en su tierra nada menos que ante River Plate en la final. El Pirata consiguió su primer título en el fútbol argentino y extendió la racha sin festejos del Millonario.

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A pocos minutos del pitazo final en Córdoba, Boca Juniors lanzó una publicación en X (ex Twitter) en la que mostró a sus jugadores enfocados en sus propios objetivos. El Xeneize tiene por delante un duelo trascendental por Copa Libertadores y compartió imágenes de los preparativos.