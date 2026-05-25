El delantero uruguayo volvió a sufrir una molestia física durante el entrenamiento de este lunes y encendió las alarmas en el Xeneize

Cuando en Boca comenzaba a crecer la ilusión de recuperar a Edinson Cavani para la “final” del jueves frente a Universidad Católica por la Copa Libertadores, una nueva alarma volvió a encenderse en el predio de Ezeiza. El delantero uruguayo no pudo completar la práctica futbolística de este lunes y su presencia para el duelo decisivo quedó extremadamente comprometida.

El Matador apenas pudo completar unos 15 minutos de la práctica antes de sentir una nueva molestia y avisarle inmediatamente al cuerpo técnico, según pudo saber Bolavip. Aunque todavía no hubo una confirmación oficial sobre la zona afectada, todo apunta nuevamente a la espalda, región que viene condicionándolo desde el año pasado. Sin embargo, desde Boca creen que no se trataría de una nueva lesión, sino de una medida precautoria para evitar agravar la situación.

La situación golpea todavía más fuerte porque Cavani parecía atravesar la recta final de su recuperación. Después de varias semanas trabajando de manera diferenciada, el uruguayo había comenzado a sumar tareas a la par del grupo e incluso la semana pasada participó de ejercicios de fútbol reducido antes del cruce frente a Cruzeiro. Sin embargo, finalmente no fue convocado y ahora su vuelta volvió a quedar en suspenso.

El delantero uruguayo no juega oficialmente desde febrero y arrastra un semestre atravesado por problemas físicos. Incluso, durante este 2026 ya se sometió a dos bloqueos para intentar aliviar los dolores en la espalda que vienen condicionando su continuidad. Ahora, a pocos días del encuentro más importante del semestre para Boca, su regreso parece volver a alejarse.

Boca, con pocas variantes en ataque

La nueva complicación física de Cavani llega además en un contexto especialmente delicado para Boca. La reciente lesión muscular de Miguel Merentiel dejó a la Bestia prácticamente descartada para enfrentar a Católica y redujo drásticamente las opciones ofensivas de Claudio Úbeda para un partido decisivo.

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En ese escenario, el único centrodelantero natural disponible para ser titular sería Milton Giménez, mientras que Ángel Romero aparece como principal alternativa desde el banco. Por eso, dentro del cuerpo técnico todavía existía la esperanza de que Cavani pudiera al menos integrar la lista de convocados para el jueves.

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