La Joya habló sobre la finalización de su contrato en Europa luego de disputar los 90 minutos en la victoria de su equipo ante Parma.

En el tramo final de la temporada 2025-26, Roma consiguió este domingo una victoria clave ante Parma en su pelea por clasificarse a la próxima edición de la Champions League. Paulo Dybala fue una de las figuras del duelo por la Fecha 36 de la Serie A.

Tras el partido, la Joya habló ante los micrófonos de SkySport e hizo referencia a su futuro. Es que el 30 de junio finalizará su contrato con el club de la capital italiana y aún no hay certezas sobre lo que pueda pasar con él en el segundo semestre, aunque los hinchas de Boca se ilusionan con su fichaje.

Incluso, las declaraciones del campeón del mundo con la Selección Argentina tienen más color a despedida de Roma, aunque no confirmó qué será de él al final de la temporada. Sí deslizó que hay posibilidades de que el próximo duelo de la Loba sea su último frente a su público.

“El contrato estipula que el partido contra la Lazio probablemente será el último que juegue ante los hinchas de la Roma”, explicó el surgido de Instituto, que está transitando las últimas semanas de su vínculo.

Luego, hizo hincapié en negociaciones y lo que vendrá para él en su carrera, dejando la puerta abierta a una salida hacia Boca: “Desconozco mi futuro, aunque me gustaría saberlo. ¿Se ha puesto en contacto conmigo la Roma? No. Tengo mi propia idea, pero me la guardo para mí”.

Publicidad

Dybala prepara un anuncio sobre su carrera

Según pudo saber BOLAVIP, el campeón del mundo en Qatar 2022 prepara un anuncio formal en el transcurso de la semana, alrededor del miércoles, en el que se referirá a su futuro. Aún no hay certezas sobre el contenido del mismo ni para dónde apunta en la próxima temporada.

Titularidad y una asistencia ante Parma

Roma triunfó por 3-2 ante Parma y se mantiene en la pelea por un boleto para la próxima Champions League. Actualmente, y a dos fechas del final de la campaña, el elenco capitalino se encuentra 5° con 67 unidades, solo una detrás de Juventus y Milan y tres debajo de Napoli.

¡Quiere seguir soñando con ir a la #Champions! Malen marcó el 1-0 de la Roma contra Parma en la #SerieAxESPN.



📺 Mirá la #SerieA por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/hZTdo0Psgf — SportsCenter (@SC_ESPN) May 10, 2026

Publicidad

Dybala volvió a ser titular por primera vez desde el 25 de enero y logró mantenerse en cancha por la totalidad del encuentro. Su asistencia a Donyell Malen abrió el partido y luego el neerlandés marcó un doblete con el penal que le cedió la Joya en tiempo añadido.

Datos clave