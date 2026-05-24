Eduardo Coudet explotó contra Yael Falcón Pérez tras la derrota de River ante Belgrano en la final del Torneo Apertura 2026

El entrenador entró al campo de juego y descargó su enojo con el árbitro, que lo había expulsado por reclamos efusivos.

Belgrano se consagró campeón del fútbol argentino por primera vez en su historia al vencer por 3-2 a River en la final del Torneo Apertura 2026. Con goles de Leonardo Morales y Nicolás Fernández como héroe absoluto, el Pirata se impuso agónicamente frente al Millonario. Sin embargo, no pasó desapercibido el fuerte enojo de Eduardo Coudet contra Yael Falcón Pérez.

El director técnico explotó cuando el árbitro sancionó el penal, luego de una extensa revisión del VAR, que Uvita cambió por gol y convirtió el 2-2 parcial. Por mano de Lautaro Rivero, el colegiado cobró la pena máxima tras chequearlo en la pantalla y el entrenador no se contuvo. Inmediatamente, llegó el 3-2 y el Chacho se descontroló contra el juez, que lo expulsó por sus efusivos reclamos.

Expulsado COUDET por reclamar en River vs. Belgrano ❌



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Una vez consumado el partido y mientras todo Belgrano festejaba el primer título de Primera División en toda su historia sobre el campo de juego, Coudet volvió al campo de juego para increpar a Falcón Pérez. Al mismo tiempo que todo el plantel de River protestaba, al DT no lo podían parar por su enorme enojo contra el árbitro a raíz de la jugada que empezó a torcer la historia para el Pirata.

Lo cierto es que, concentrado en descargarse con el colegiado, dos colaboradores intentaron frenar al Chacho pero sin éxito. Quedó en evidencias que perdió el control de su estado de ánimo, debido a que luego de sus ayudantes también quiso calmarlo Juan Fernando Quintero. Como no podía ser de otra manera, fue en vano ya que la bronca fue más fuerte que todo.

EL CHACHO COUDET Y TODO RIVER MUY ENOJADOS CON YAEL FALCÓN PÉREZ.



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“Me cagaron la tercera final“, le expresó Coudet a Falcón Pérez, en un evidente descargo por su tremendo enojo ante las decisiones arbitrales. El Chacho hizo referencia a las finales de Copa Argentina 2015 y 2016 cuando era DT de Rosario Central. En la primera, cayó ante Boca y contra River en la segunda, en ambas ocasiones con claros fallos que favorecieron a los gigantes.

Aníbal Moreno, enojado con el arbitraje en la final

Apenas Belgrano convirtió el 3-2, Aníbal Moreno fue reemplazado para tener piernas frescas e intentar buscar el empate en el tiempo adicional. Sin embargo, cuando salió del campo de juego una de las cámaras y su micrófono captó una escena particular. El volante central de River insultó al cuarto árbitro y fue ahí cuando manifestó: “Banquensela ahora, la c* de su madre“.

LA CALENTURA DE MORENO.



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