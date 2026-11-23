El delantero brasileño volvió a mostrarse conectado a Boca, pero no evitó responder sobre lo que haría ante un llamado desde Núñez.

Deyverson supo posicionarse en los últimos años como uno de los villanos más recordados de River. El delantero brasileño, siempre provocador, eliminó al Millonario con Atlético Mineiro en las semifinales de la Copa Libertadores 2024 profundizando la grieta con el club de Núñez.

Anteriormente, el actual delantero de Liga de Quito había manifestado públicamente su amor por Boca, por sus ídolos y el sueño de vestir la camiseta azul y oro en algún momento de su carrera.

Ahora, mientras entrega su fútbol en Ecuador, Deyverson le concedió una entrevista al canal SlakunTV en la que respondió cómo reaccionaría ante un llamado de River en el mercado de pases.

“Yo soy una mercadería. Soy futbolista. No puedo escupir para arriba porque puede caer en mi cara. Tengo que ser profesional en todo punto. Si River me llama, yo soy profesional, voy a jugar y voy a dar la vida. Yo soy así”, dejó la puerta abierta.

Deyverson ante River. (Foto: Getty)

Deyverson y su identificación con Boca

“Tengo mucho cariño por todos los equipos de Argentina. Veo los partidos de la liga de Argentina. Me gustaría mucho jugar en Argentina porque tengo mucho cariño y me identifico mucho con ustedes. Las ganas, la garra, la pasión… Son una pareja linda”, inició Deyverson sobre el fútbol argentino en general.

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Y continuó con guiños al Xeneize: “Yo he jugado con La Bombonera contra Boca Juniors cuando estaba en Palmeiras y lo vi a Maradona en el estadio. Me impresionaron los hinchas que sienten tanto cariño por Maradona y Boca. Entonces creo que Boca Juniors es lo que más me impresiona”.

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