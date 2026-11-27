La segunda sesión del viernes estuvo marcada por dos banderas rojas y una de ellas fue provocada por Pierre Gasly.

El primer día del Gran Premio de Qatar 2026 terminó con una Práctica Libre 2 marcada por dos banderas rojas. La primera apareció para limpiar la excesiva cantidad de grava en la pista, mientras que la segunda fue provocada por un accidente de Pierre Gasly.

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Ante la poca actividad en el circuito de Lusail, la Fórmula 1 tomó la decisión de extender la tanda de Libres 2 por 13 minutos. Sin embargo, sobre el cierre de esta prórroga Lewis Hamilton se despistó y hubo Virtual Safety Car.

En cuanto a las posiciones, Kimi Antonelli volvió a liderar, tal como había sucedido en la FP1, mientras que Franco Colapinto terminó 15°. El piloto argentino quedó por debajo de su compañero de equipo a pesar de que este último no pudo completar la sesión.

Resultado de la Práctica Libre 2 del GP de Qatar

Kimi Antonelli (Mercedes) George Russell (Mercedes) Lando Norris (McLaren) Oscar Piastri (McLaren) Max Verstappen (Red Bull) Isack Hadjar (Red Bull) Charles Leclerc (Ferrari) Lewis Hamilton (Ferrari) Liam Lawson (Racing Bulls) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Gabriel Bortoleto (Audi) Pierre Gasly (Alpine) Nico Hülkenberg (Audi) Alexander Albon (Williams) Franco Colapinto (Alpine) Carlos Sainz (Williams) Rafael Câmara (Haas) Oliver Bearman (Haas) Fernando Alonso (Aston Martin) Lance Stroll (Aston Martin) Valtteri Bottas (Cadillac) Checo Pérez (Cadillac)

El accidente de Pierre Gasly que provocó una bandera roja