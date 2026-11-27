El exarquero del Pincha destacó las virtudes del Verdão en la previa de la gran final de la Copa Libertadores.

Estudiantes de La Plata está ante la posibilidad de coronarse campeón de la Copa Libertadores por quinta vez en su historia. El Pincha deberá enfrentar este sábado a Palmeiras en la gran final de Montevideo y, en la previa, una gloria del club remarcó la dificultad que significa chocar con el conjunto brasileño dirigido por Abel Ferreira.

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Estamos hablando de Mariano Andújar, exarquero del Pincha que levantó precisamente la cuarta Copa Libertadores en 2009 contra Cruzeiro. El ya retirado futbolista brindó una entrevista para ESPN y no dudó en advertir a Estudiantes.

“Palmeiras es, de los equipos brasileños, el más aguerrido, el más competitivo en cuanto a más parecido a lo que es el fútbol argentino. Pueden meterse en bloque bajo, tiene mucho recambio y no se le caen los anillos por tener que defender la mitad del partido”, destacó Andújar del Verdão.

"ERA EL PEOR EQUIPO PARA ENFRENTAR EN UNA FINAL". Mariano Andújar analizó a Palmeiras, el rival de Estudiantes en la definición de la CONMEBOL #Libertadores.



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Acto seguido, completó: “Tienen un mediocampo fuerte, tienen buena pelota parada. Para mí, era el peor equipo para enfrentar en una final, pero bueno, llegan los dos equipos que merecieron llegar a la final, que tienen armas para estar. En este momento, ya algo hiciste no bien, muy bien, para llegar acá“.

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¿A qué hora es la final de la Copa Libertadores 2026?

La final de la Copa Libertadores 2026 entre Palmeiras y Estudiantes de La Plata se jugará este sábado 28 de noviembre, a partir de las 17:00 hs, en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.