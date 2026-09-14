La racha que atormenta a Boca para la vuelta ante Sao Paulo por la Copa Sudamericana

El Xeneize se juega el pase a semifinales, pero los últimos antecedentes complican las chances de los del Vasco Arruabarrena.

Tras utilizar suplentes en el último duelo, Boca Juniors apuntará este martes todos sus cañones a la Copa Sudamericana. El club de la Ribera visitará a Sao Paulo por la vuelta de los cuartos de final e intentará defender la ventaja mínima que consiguió en La Bombonera.

Los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena intentarán llevarse un resultado positivo del Estadio Morumbí para acceder a las semifinales. Sin embargo, el historial reciente de Boca en Brasil es negativo, por lo que ganar significaría romper una racha de más de 5 años de vigencia.

El Xeneize lleva 10 partidos sin conocer la victoria en duelos internacionales en tierras brasileñas, tal como señaló Silvio Maverino en El Gráfico. La última es de la Copa Libertadores 2020 ante Internacional de Porto Alegre, cuando Boca triunfó por la mínima con gol de Carlos Tevez.

Aquella noche en Porto Alegre, el Apache se sacó la camiseta y homenajeó a Diego Armando Maradona al mostrar una de su primera etapa en el club, a solo una semana de la muerte del astro.

Tevez ante Inter de Porto Alegre. (Foto: Getty)

Desde entonces, solo fueron empates y derrotas ante Santos, Atlético Mineiro, Corinthians, Palmeiras, Fluminense, Fortaleza y Cruzeiro. Incluso, en este historial de los últimos 10 compromisos se incluye la derrota ante el Flu en la final de la Copa Libertadores 2023.

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Cuándo se juega la vuelta entre Boca y Sao Paulo

El duelo de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 entre Sao Paulo y Boca se desarrollará este martes 15 de septiembre a las 21.30 en el Estadio Morumbí. El Xeneize gana en la serie por 1-0 e intentará avanzar para enfrentar a Independiente Santa Fe o Vasco da Gama en la siguiente instancia.

Los convocados de Boca para visitar a Sao Paulo

Arqueros : Álvaro Montero, Leandro Brey, Javier García.

: Álvaro Montero, Leandro Brey, Javier García. Defensores : Leandro Lozano, Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Facundo Herrera, Lautaro Blanco, Malcom Braida.

: Leandro Lozano, Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Facundo Herrera, Lautaro Blanco, Malcom Braida. Volantes : Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacibar, Tomás Belmonte, Williams Alarcón, Carlos Palacios, Alan Velasco.

: Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacibar, Tomás Belmonte, Williams Alarcón, Carlos Palacios, Alan Velasco. Delanteros: Sebastián Villa, Leonel Flores, Miguel Merentiel, Ángel Romero, Milton Giménez, Enner Valencia.

Así está el cuadro de la Copa Sudamericana

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