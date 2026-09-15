Por qué no juega Jonathan Calleri en Sao Paulo vs. Boca por la vuelta de los 4tos de final de la Copa Sudamericana

El delantero argentino no estará presente en la vuelta ante Boca porque debe cumplir una fecha de suspensión.

Este martes desde las 21:30 (horario de Argentina), en el Estadio Morumbí paulista, Boca vuelve a verse las caras con Sao Paulo por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. En este caso, por la vuelta de dicha instancia del certamen internacional.

Para dicho compromiso, en el que uno de los dos seguirá su camino en el campeonato y el otro quedará eliminado, el local no tendrá una figura importante, ya que el Tricolor no contará con su capitán, Jonathan Calleri.

El argentino, ex Boca y All Boys, no estará presente debido a que fue amonestado en la ida, disputada en La Bombonera, y llegó a las tres tarjetas amarillas acumuladas que le valieron una fecha de suspensión.

Las alineaciones de Boca y San Pablo

San Pablo: Rafael; José Sabino, Robert Arboleda, Domingos Duarte, Iago; Marcos Antonio, Pablo Maia, Lucas Ramon; Artur, André Silva y Luciano. DT: Dorival Júnior.

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco; Leonel y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

La previa de Sao Paulo – Boca