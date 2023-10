Tanto Boca como Fluminense se vieron sorprendidos este jueves ante la información que surgió desde los principales medios deportivos de Brasil: CONMEBOL analiza un posible cambio de sede de la final a raíz de una serie de reclamos que hizo Flamengo por su localía en el Maracaná.

Sin embargo, pese al ruido que generó los primeros reportes desde el país que albergará el duelo definitorio de la Copa Libertadores, el periodista Tato Aguilera informó en TyC Sports que, puertas para adentro, en el Xeneize reina la tranquilidad con respecto a un posible traslado de escenario para enfrentar al Tricolor.

“En Boca sienten que no va a haber cambio de localía”, dijo el corresponsal del club de La Ribera ante las cámaras durante el jueves por la tarde. Hasta no tener novedades de la reunión que se desarrollará durante la jornada en Paraguay, desde el Xeneize no moverán ni un solo pelo.

Los reclamos de Flamengo previo a la final de la Copa Libertadores 2023

A tan solo dos semanas y monedas para el pitazo inicial en el Maracaná, Flamengo presentó trabas en el trabajo previo que está desarrollando la organización de la final que se jugará el 4 de noviembre entre Boca y Fluminense.

En primera instancia, el Mengão se rehusó a cambiar su localía en sus partidos del Brasileirão durante la semana previa a la final de la CONMEBOL Libertadores 2023. El conjunto dirigido por Tite deberá recibir a Red Bull Bragantino (28/10) y a Santos (1/11) por el certamen doméstico y desde Fluminense esperaban un gesto de cortesía por parte de su rival para trasladar sus encuentros que finalmente no llegó.

Además, varios de los palcos que fueron construidos en el Estadio Jornalista Mário Filho (Maracaná) son propiedad de Flamengo y reclaman por su uso para la final del 4 de noviembre, a lo que se le suma una demanda importante de entradas para el encuentro. Un conflicto que deberá resolverse en las próximas horas; de lo contrario, CONMEBOL tomará cartas en el asunto.

¿Qué otros estadios podrían ser sede de la final de la Copa Libertadores?

El medio brasileño Itatiaia Esporte ubica al Morumbí de San Pablo como principal alternativa de la organización de la final de la CONMEBOL Libertadores 2023 en caso de que el Maracaná no esté disponible, ya sea por el estado del campo de juego o por el conflicto que hoy existe entre los dos clubes más grandes de Río de Janeiro.

El estadio Cícero Pompeu de Toledo le trae gratísimos recuerdos a Boca. Después de años de sequía -al igual que ahora-, el Xeneize acabó con una espera de 22 años para volver a conquistar el máximo certamen continental tras vencer a Palmeiras en la final. ¿Se volverá a repetir?