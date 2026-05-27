7 clasificados a octavos: así están los grupos de la Copa Sudamericana 2026 a 24 horas de su definición

River aseguró el liderazgo de su grupo en la Copa Sudamericana. Así están las cosas a un día del cierre de la fase de grupos.

Queda por definirse un solo grupo en la Copa Sudamericana 2026, que tendrá a Tigre como protagonista, ya que el Matador de Victoria se juega la vida ante Alianza Atlético de Perú por un lugar en los playoffs. El resto de los grupos quedaron sentenciados entre el pasado martes y este miércoles.

En la segunda jornada de esta sexta fecha, River goleó sin lucirse a Blooming por 3 a 0 y aseguró ser el líder de su grupo. De esta manera, clasificó directamente a octavos de final y esperará que su rival salga de los playoffs.

Tanto el equipo de Chacho Coudet como los otros seis clasificados confirmados a la instancia de 8avos de final deberán estar atentos a lo que suceda en el sorteo de la Copa Sudamericana, que se realizará el próximo viernes a las 12:00 en la sede de Conmebol ubicada en Luque, Paraguay. Así están los clasificados y los grupos en el certamen internacional a la espera del cierre del último grupo.

Los clasificados a los playoffs y octavos de final de la Copa Sudamericana 2026

Directo a octavos de final: Macará/América de Cali, Atlético Mineiro, Sao Paulo, Recoleta, Botafogo, City Torque, Olimpia y River.

A playoffs desde grupos de Sudamericana: Macará/América de Cali/Tigre, Cienciano, O’Higgins, Santos, Caracas, Gremio, Vasco da Gama y Bragantino.

A playoffs desde Libertadores (3° de cada grupo): DIM, Nacional, Bolívar, U.Católica/Boca/Cruzeiro, Independiente Santa Fe, Palmeiras/Junior/Sporting Cristal, Lanús y UCV.

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*Para conocer a sus rivales, los clasificados a octavos de final deberán esperar al sorteo de los playoffs. Los playoffs se disputarán según ventaja deportiva (el mejor de la Libertadores ante el peor de Sudamericana y así sucesivamente)

Los grupos de la Copa Sudamericana 2026

¿Cuándo se juegan los playoffs y octavos de final de la Copa Sudamericana?

La primera ronda eliminatoria de la Sudamericana se disputará una vez finalizado el Mundial 2026, en las semanas del 21 al 23 de julio y la del 28 al 30 del mismo mes. Los partidos de ida de los octavos de final se jugarán entre el 11 y el 13 de agosto, mientras que las revanchas están programadas para disputarse entre el 18 y el 20 del mismo mes.