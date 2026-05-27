Sin Merentiel, la probable formación de Boca ante Universidad Católica por la Copa Libertadores 2026

A todo o nada, el Xeneize buscará la clasificación a los octavos de final con bajas importantes en el equipo.

Boca Juniors se juega este jueves su objetivo más importante de este semestre: la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. En La Bombonera, el Xeneize recibirá a Universidad Católica y está obligado a ganar para avanzar a la siguiente fase.

El elenco comandado por Claudio Úbeda arrastra tres partidos sin triunfar en la competencia internacional y se quedó sin margen de error. Para colmo, Miguel Merentiel sufrió una lesión en los entrenamientos y, aunque concentró, no será titular ante Cruzados.

En ese contexto, sumando las bajas por tarjetas de Santiago Ascacíbar y Ayrton Costa, Úbeda debió meter mano en el equipo titular de cara a este partido trascendental. Exequiel Zeballos y Milton Giménez apuntan a ser los delanteros desde el arranque.

Merentiel será opción desde el banco. (Foto: Getty)

La posible formación de Boca vs. Cruzados

Teniendo en cuenta lo que paró en la última práctica, Boca podría formar con Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Milton Delgado, Leandro Paredes; Tomás Aranda; Exequiel Zeballos y Milton Giménez.

El encuentro se llevará a cabo este jueves 28 de mayo a partir de las 21:30 en el Estadio Alberto J. Armando, mejor conocido como La Bombonera. Todo se podrá ver a través de la pantalla de FOX Sports y Disney+.

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Los convocados de Boca vs. Cruzados

Arqueros : Leandro Brey y Javier García.

: Leandro Brey y Javier García. Defensores : Marcelo Weigandt, Juan Barinaga, Nicolás Figal, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco y Malcom Braida.

: Marcelo Weigandt, Juan Barinaga, Nicolás Figal, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco y Malcom Braida. Volantes : Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Belmonte, Williams Alarcón, Ander Herrera, Kevin Zenón y Agustín Martegani.

: Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Belmonte, Williams Alarcón, Ander Herrera, Kevin Zenón y Agustín Martegani. Delanteros: Alan Velasco, Tomás Aranda, Exequiel Zeballos, Lucas Janson, Ángel Romero, Miguel Merentiel y Milton Giménez.

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