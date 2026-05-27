Los convocados por Claudio Ubeda para el duelo clave de Boca ante Universidad Católica por la Copa Libertadores

El Xeneize está obligado a ganar para seguir con vida en el certamen y no ir a la Sudamericana. El encuentro será este jueves a las 21:30.

Boca tiene todo listo para jugarse su continuidad en la Copa Libertadores. El Xeneize está obligado a vencer a Universidad Católica para meterse en octavos de final y, con algunas ausencias importantes, ya tiene la lista de convocados confirmada por Claudio Ubeda.

Las bajas más resonantes son las de Adam Bareiro, Edinson Cavani y Carlos Palacios. Ninguno de los tres logró dejar atrás sus respectivas lesiones y por eso no serán de la partida. Otra ausencia pesada es la de Santiago Ascacibar, que cumple con su segunda fecha de suspensión tras su expulsión ante Barcelona en la fecha 4. Además, no está presente por acumulación de amarillas Ayrton Costa.

Por otra parte, la novedad es que Miguel Merentiel forma parte de la nómina. El uruguayo, que pocos días atrás sufrió un desgarro en el sóleo, está a disposición del director técnico. Todo indica que ocupará un lugar en el banco de suplentes en La Bombonera.

Una de las sorpresas es la vuelta de Agustín Martegani a la lista. Si bien no suma minutos de manera oficial desde febrero de 2025, el ex San Lorenzo concentrará debido a las bajas importantes que tiene el equipo. Es otro de los que iría al banco de suplentes.

Los convocados de Boca para enfrentar a U. Católica.

Los convocados de Boca

Arqueros : Leandro Brey y Javier García.

: Leandro Brey y Javier García. Defensores : Marcelo Weigandt, Juan Barinaga, Nicolás Figal, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco y Malcom Braida.

: Marcelo Weigandt, Juan Barinaga, Nicolás Figal, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco y Malcom Braida. Volantes : Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Belmonte, Williams Alarcón, Ander Herrera, Kevin Zenón y Agustín Martegani.

: Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Belmonte, Williams Alarcón, Ander Herrera, Kevin Zenón y Agustín Martegani. Delanteros: Alan Velasco, Tomás Aranda, Exequiel Zeballos, Lucas Janson, Ángel Romero, Miguel Merentiel y Milton Giménez.

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La posible formación de Boca vs. Cruzeiro

Teniendo en cuenta lo que paró en la última práctica, Boca podría formar con Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Milton Delgado, Leandro Paredes; Tomás Aranda; Exequiel Zeballos y Milton Giménez.

El encuentro se llevará a cabo este jueves 28 de mayo a partir de las 21:30 en el Estadio Alberto J. Armando, mejor conocido como La Bombonera. Todo se podrá ver a través de la pantalla de FOX Sports y Disney+.