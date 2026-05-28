Tras finalizar el semestre con el triunfo ante Blooming, Chacho Coudet se ilusiona: “River va a armar algo lindo”

El DT del Millonario cerró el primer semestre con victoria y ya palpita un mercado de pases con "participación activa".

Por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, River Plate aplastó por 3-0 a Blooming en el Estadio Monumental y confirmó su clasificación a los octavos de final del certamen. Maxi Salas, Fausto Vera y Lucas Silva aportaron los goles de la victoria.

De esta manera, el Millonario cerró el primer semestre con una sonrisa. Ahora, la responsabilidad caerá sobre la dirigencia y Eduardo Coudet de cara a un importante mercado de pases en el que los de Núñez planean una limpieza y abrochar refuerzos de jerarquía.

El entrenador de River se refirió a la posibilidad de contar con Nicolás Otamendi como incorporación: “Ojalá llegue. Yo me entero poco de un montón de cosas. Es un jugador importantísimo. Está muy vigente. Es un líder natural. Ojalá lo podamos tener. Sería muy importante”.

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Y se refirió al mercado en general: “Destacar también que viene un parate. Yo estoy muy contento de estar donde estoy, de poder trabajar con la gente que tengo que trabajar. Si le tengo que decir algo al hincha es que River va a armar algo lindo”.

Chacho Coudet ante Blooming. (Foto: Getty)

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“Voy a poder tener participación y elegir jugadores de características que creo que necesito para jugar a lo que quiero jugar. Cuánto va a ser el movimiento no sé. Ustedes especulan mucho, pero movimiento va a haber. Creo que vamos a tener participación activa en el mercado y que vamos a armar algo muy lindo”, se extendió el Chacho.

Coudet negó que Juanfer Quintero quiera irse de River

El entrenador también se refirió al supuesto conflicto con el volante ofensivo y descartó las versiones: “Debe ser el tipo con el que más hablé desde que hemos llegado. Una hora y media hablamos en mi oficina el lunes. Al otro día me desayuné que estábamos peleados, que había un destrato. No sé cuál será el objetivo. No miento. Esa es la verdad. Me manejo muy claro con mis jugadores, soy frontal. Alguien quería lograr algo”.

“Es un jugador que es tenido en cuenta. Para nada me dijo que se iba a ir, ni yo decirle que se tenía que ir. Las conjeturas que se hicieron no sé de dónde salieron. He hablado con el entrenador de la Selección Colombia también. Tenemos que descansar, programar, trabajar para lo que viene. No puedo intervenir en los rumores, pero sí te digo que no son reales”, se explayó.

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Coudet volvió a quejarse del penal cobrado a Rivero ante Belgrano

“Sigo sosteniendo que para mi no es penal. Las manos no estaban en ningún sitio que no fuera natural. Es mi análisis, es de interpretación, ya no podemos hacer nada. Siempre tiene que haber un culpable y obviamente soy la cabeza visible y el responsable. Autocrítica hago siempre, siempre quiero mejorar. Llegamos haciendo grandes esfuerzos, con juveniles llegando al torneo. Nos tocó así”, lanzó el DT, que había sido expulsado en la final del Torneo Apertura.

River espera rival en la Copa Sudamericana

Este miércoles 29 de mayo a las 12, hora argentina, se sortearán en CONMEBOL los Playoffs de la Copa Sudamericana. Quedarán confirmados los cruces entre segundos de este certamen y terceros de la Copa Libertadores. Allí, River sabrá ante el ganador de qué llave chocará en octavos de final entre el 11 y el 20 de agosto.

Datos clave

River venció 3-0 a Blooming y clasificó a octavos de la Copa Sudamericana.

y clasificó a octavos de la Copa Sudamericana. Eduardo Coudet negó conflictos y aseguró la continuidad de Juanfer Quintero en el plantel.

y aseguró la continuidad de Juanfer Quintero en el plantel. El miércoles 29 de mayo se sortearán los Playoffs de la Copa Sudamericana.