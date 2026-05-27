Cuándo vuelve a jugar River luego de haber clasificado a octavos de la Copa Sudamericana 2026

El Millonario cerró el semestre con una sonrisa y Coudet intentará potenciar al plantel en el mercado de pases.

En el Estadio Monumental, River Plate triunfó por 3-0 ante Blooming este miércoles en el marco de la última fecha de la Copa Sudamericana 2026. Con goles de Maxi Salas, Fausto Vera y Lucas Silva, el Millonario clasificó como líder a los octavos de final del certamen internacional.

De esta manera, los de Eduardo Coudet tuvieron un cierre positivo a pesar de la reciente derrota ante Belgrano en la final del Torneo Apertura 2026. Lo que sigue para el club de Núñez es barajar, dar de nuevo y comenzar a planificar las próximas peleas.

Sin tener en cuenta a los futbolistas citados por Lionel Scaloni para disputar el Mundial 2026, el plantel del Millonario afrontará desde mañana sus vacaciones. El calendario quedará vacío para River, aunque en el horizonte ya aparecen sus siguientes compromisos.

En la última semana de julio, River retomará su actividad a nivel local en la primera jornada del Torneo Clausura 2026. Con rival y fecha a confirmar, los de Coudet ya apuntan a esas fechas con dos meses de preparación por delante.

La camiseta especial que River presentó ante Blooming. (Foto: Getty)

Además, River tiene pendiente el cruce de 16avos de final de la Copa Argentina ante Aldosivi. Aunque no se cuadró una fecha para este semestre, los equipos deberán ponerse de acuerdo para el siguiente e incluso el partido podría disputarse antes del debut por el Torneo Clausura.

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River espera rival en la Copa Sudamericana

Este miércoles 29 de mayo a las 12, hora argentina, se sortearán en CONMEBOL los Playoffs de la Copa Sudamericana. Quedarán confirmados los cruces entre segundos de este certamen y terceros de la Copa Libertadores. Allí, River sabrá ante el ganador de qué llave chocará en octavos de final entre el 11 y el 20 de agosto.

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