Santiago Beltrán y Tomás Aranda integrarán la lista de la Selección Argentina para los amistosos previos al Mundial: las 4 sorpresas que prepara Scaloni

A la espera de que Lionel Scaloni de la lista con los 26 convocados para el Mundial 2026, la Selección Argentina se prepara para los dos amistosos previos al inicio del certamen, que serán frente a la Selección de Honduras y la Selección de Islandia a disputarse en Estados Unidos.
De cara a los mismos, la intención del entrenador oriundo de Pujato es llevar más futbolistas de los que permite la lista con el fin de tener sparrings para las prácticas. Para esto, convocará a nombres que vienen del fútbol argentino y que no tuvieron experiencia con la mayor.
Dentro de los nombres que aparecen, según pudo saber Bolavip, aparecen dos jugadores de River como Santiago Beltrán, quien pelea por un lugar en la lista definitiva y Joaquín Freitas, mientras que por el lado de Boca aparece el juvenil Tomás Aranda, que está en la prelista de 55 jugadores.
El caso de Freitas es el más particular debido a que no formó parte de la prelista que entregó Scaloni a la AFA. A lo largo de su formación en las divisiones inferiores solamente fue parte de la Selección Argentina de Ascenso, durante su paso por Acassuso.
Por otro lado, también estará presente Nicolás Capaldo. El ex jugador del Xeneize que se desempeña en Hamburgo de Alemania y que no debutó en la mayor estará en los entrenamientos y en las prácticas para meterse dentro de la lista final para pelear por un lugar como lateral derecho.
A lo largo de la última temporada, Capaldo se transformó en defensor, ya que inició su carrera como mediocampista. Con Hamburgo, donde también portó la cinta de capitán, se desempeñó en el curso 2025/26 tanto como central y lateral por la banda derecha.
Así las cosas, previo a estos encuentros amistosos Scaloni citará a más de 26 jugadores y luego hará el corte final para el Mundial. En los mismos probará nuevas variantes para despejar las últimas dudas en la conformación de la lista para disputar la cita mundialista.
Ovando y Escobar, las otras sorpresas de Scaloni
Ignacio Ovando, defensor central de 18 años que se desempeña como titular en Rosario Central es otra de las sorpresas de Scaloni para estos amistosos, ya que tras pasar por las juveniles de la Selección tendrá su primera experiencia con la mayor.
Una situación similar se dará con Simón Escobar. El lateral izquierdo de Vélez que fue capitán de la Selección Argentina Sub 17 se sumará a los entrenamientos de la mayor por primera vez en su carrera. En noviembre de este año jugará el Mundial con su categoría.
Los próximos amistosos de la Selección Argentina
A modo de preparación para el Mundial, la Selección Argentina jugará dos partidos amistosos. El primero de ellos será frente a Honduras el sábado 6 de junio en el estadio Kyle Field de Texas y luego a Islandia el martes 9 de junio en el Jordan-Hare Stadium de Alabama.
La prelista de la Selección Argentina
Arqueros
- Emiliano Martínez – Aston Villa
- Gerónimo Rulli – Olympique de Marsella
- Juan Musso – Atlético de Madrid
- Walter Benítez – Crystal Palace FC
- Facundo Cambeses – Racing Club
- Santiago Beltrán – River Plate
Defensores
- Agustín Giay – Palmeiras
- Gonzalo Montiel – River Plate
- Nahuel Molina – Atlético de Madrid
- Nicolás Capaldo – Hamburgo SV
- Kevin Mac Allister – Union Saint Gilloise
- Lucas Martínez Quarta – River Plate
- Marcos Senesi – Bournemouth
- Lisandro Martínez – Manchester United
- Nicolás Otamendi – SL Benfica
- Germán Pezzella – River Plate
- Leonardo Balerdi – Olympique de Marsella
- Cristian Romero – Tottenham Hotspur
- Lautaro Di Lollo – Boca Juniors
- Zaid Romero – Getafe CF
- Facundo Medina – Olympique de Marsella
- Marcos Acuña – River Plate
- Nicolás Tagliafico – Olympique de Lyon
- Gabriel Rojas – Racing Club
Volantes
- Máximo Perrone – Calcio Como 1907
- Leandro Paredes – Boca Juniors
- Guido Rodríguez – Valencia CF
- Aníbal Moreno – River Plate
- Milton Delgado – Boca Juniors
- Alan Varela – FC Porto
- Ezequiel Fernández – Bayer Leverkusen
- Rodrigo De Paul – Inter de Miami
- Exequiel Palacios – Bayer Leverkusen
- Enzo Fernández – Chelsea
- Alexis Mac Allister – Liverpool
- Giovani Lo Celso – Real Betis Balompié
- Nicolás Domínguez – Nottingham Forest
- Emiliano Buendía – Aston Villa
- Valentín Barco – Racing Club de Estrasburgo
Delanteros
- Lionel Messi – Inter de Miami
- Nicolás Paz – Calcio Como 1907
- Franco Mastantuono – Real Madrid
- Thiago Almada – Atlético de Madrid
- Tomás Aranda – Boca Juniors
- Nicolás González – Atlético de Madrid
- Alejandro Garnacho – Chelsea
- Giuliano Simeone – Atlético de Madrid
- Matías Soulé – AS Roma
- Claudio Echeverri – Girona Fútbol Club
- Gianluca Prestianni – SL Benfica
- Santiago Castro – Bologna FC
- Lautaro Martínez – Internazionale de Milán
- José Manuel López – Palmeiras
- Julián Álvarez – Atlético de Madrid
- Mateo Pellegrino – Parma Calcio
Datos claves
- Lionel Scaloni convocará a futbolistas locales sin experiencia previa para los amistosos ante Honduras e Islandia.
- Santiago Beltrán, Joaquín Freitas y Tomás Aranda fueron seleccionados como sparrings para las prácticas mundialistas.
- Nicolás Capaldo buscará un lugar en la lista definitiva tras destacar en el Hamburgo.