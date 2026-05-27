13 clasificados confirmados: así están los grupos de la Copa Libertadores 2026 a 24 horas de su definición

Tres equipos argentinos sellaron su suerte a favor este miércoles y clasificaron a octavos. Así están los grupos de la Libertadores a un día de su cierre total.

Este miércoles se jugaron seis compromisos de la Copa Libertadores 2026 y quedaron definidos tres grupos más con sus respectivos clasificados a la instancia de octavos de final. Así las cosas, solo restan dos zonas por cerrarse el próximo jueves, entre los que se encuentra Boca, el último equipo argentino que resta conocer su suerte.

A la clasificación de Estudiantes del pasado martes de manera agónica y la confirmación de la eliminación de Lanús, en estas horas se sumaron a los octavos de final Rosario Central, que perdió la chance de ser líder de su grupo por la derrota ante Independiente del Valle, Independiente Rivadavia, primero de su zona tras la victoria contra Bolívar en La Paz, y Platense, que hizo historia y consiguió clasificar luego de vencer a Corinthians en Sao Paulo.

Con la disputa de casi todos los grupos (restan el D y el F), ya son 13 los clasificados a octavos de final. Este jueves se conocerán los tres que faltan teniendo en cuenta que saldrían de Boca, Universidad Católica o Cruzeiro por un lado, y Palmeiras o Sporting Cristal por el otro.

Rosario Central perdió ante IDV en Ecuador y quedó segundo en su grupo (Libertadores)

Este viernes desde las 12:00 de Argentina se sortearán los octavos de final y todos los clasificados conocerán a sus respectivos rivales y caminos rumbos a la soñada final.

Los clasificados a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026

Grupo A: Flamengo y Estudiantes

Grupo B: Coquimbo Unido y Deportes Tolima

Grupo C: Independiente Rivadavia y Fluminense

Grupo D: Universidad Católica/Boca/Cruzeiro

Grupo E: Corinthians y Platense

Grupo F: Cerro Porteño y Palmeiras/Sporting Cristal

Cerro Porteño y Grupo G: Liga de Quito y Mirassol

Grupo H: Independiente del Valle y Rosario Central

Publicidad

Los grupos de la Copa Libertadores 2026

¿Cuándo se juegan los octavos de final de la Copa Libertadores?

La primera ronda eliminatoria de la Libertadores se disputará una vez finalizado el Mundial 2026. Los partidos de ida de los octavos de final se jugarán entre el 11 y el 13 de agosto, mientras que las revanchas están programadas para disputarse entre el 18 y el 20 del mismo mes.