Jugador por jugador: los puntajes de River tras la goleada a Blooming por la Copa Sudamericana

Las calificaciones de los futbolistas del Millonario tras el triunfo en el Monumental.

Santiago Beltrán (6): No tuvo errores porque casi no tocó la pelota. Blooming no lo exigió en todo el encuentro. Otra valla invicta para el mejor jugador de River en el semestre.

Fabricio Bustos (5): Partido con nulas exigencias defensivas para el ex Independiente, que fue reprobado en la previa. En la etapa inicial jugó contenido y se soltó más en el complemento.

Lucas Martínez Quarta (6): Mostró algunas inseguridades en el primer tiempo y levantó en el segundo. Asistió con un gran pase a Salas para el 1-0. Casi hace un gol impresionante de chilena, pero se le fue por arriba.

Lautaro Rivero (6): No era un partido fácil para él tras haber sido responsable de la caída ante Belgrano y silbado en el Monumental. Aún así, tuvo una correcta labor defensiva ante un Blooming que casi no atacó. Con la pelota en los pies resolvió bien.

Facundo González (7): De lo mejor de River en la etapa inicial, entendiendo que el partido lo necesitaba más en ataque que en defensa. Uno de sus mejores partidos desde su debut en Primera.

Fausto Vera (7): Se asoció mucho con Silva y Galván para darle fluidez en la mitad de la cancha, que creció en el segundo tiempo. De penal, convirtió su primer gol con la camiseta de River.

Publicidad

Lucas Silva (8): Ordenado, seguro con la pelota y un gran reemplazante de Aníbal Moreno. A su gran partido le agregó un golazo de afuera del área sobre el final del encuentro. Figura.

Tomás Galván (6): Después de haber sido uno de los mejores en la final, el ex Vélez jugó un correcto partido, pero sin destacar. En la única que pudo romper líneas, terminó fabricando el penal que luego falló Salas. Fue el primer cambio.

Juan Cruz Meza (7): Otro de los puntos destacados de la mitad de la cancha. El más participativo en ataque cuando al Millonario le costaba crear situaciones de gol. Se movió mucho a lo ancho, generó faltas y desniveló.

Publicidad

Joaquín Freitas (6): Sin tener su mejor noche, el delantero siempre se las rebusca para desequilibrar en alguna jugada ofensiva. Le hicieron el penal del 2-0.

Maximiliano Salas (5): Falló un penal en el arranque del partido, pero tuvo revancha en el segundo tiempo. Más allá de su entusiasmo, sigue en deuda desde lo futbolístico.

Lautaro Pereyra (-): Jugó pocos minutos.

Jonathan Spiff (-): Jugó pocos minutos.

Santiago Lencina (-): Entró sobre el final.

Ulises Giménez (-): Entró sobre el final.