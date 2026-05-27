Agustín Canobbio se aleja de River: la cifra millonaria que pidió Fluminense por su pase

De cara a la segunda parte del semestre, en la que buscará ganar su primer título como entrenador de River, Eduardo Coudet ya se encuentra trabajando en el mercado de pases junto a la dirigencia en búsqueda de futbolistas que le den un salto de calidad al plantel post Mundial.

En este sentido, mientras suenan Zaid Romero y Facundo Buonanotte como posibles refuerzos, Agustín Canobbio, mediocampista ofensivo de Fluminense, se aleja de la institución a pesar de que Coudet lo llamó en más de una oportunidad para demostrarle su interés.

A pesar de esto, según pudo saber Bolavip, se esfuman las chances de que el uruguayo llegue a Núñez. Esto se debe a que el elenco brasileño pidió 10 millones de dólares para desprenderse de la ficha del futbolista de 27 años que llegó al Flu a principios de 2024 desde Athletico Paranaense.

Cabe destacar que entre el jugador y la institución ya habían llegado a un acuerdo con su contrato, por lo que solamente era necesario llegar a buen puerto en la negociación entre los clubes. Ahora, la pelota la tiene River que deberá definir si abona 10 millones de dólares o busca otro jugador.

Así las cosas, una vez que abra el mercado de pases, el Millonario saldrá en búsqueda de distintos refuerzos para Coudet. Por el momento Nicolás Otamendi está encaminado para ponerse la camiseta del club, mientras que continúan las negociaciones por Mauro Arambarri y Giovanni Simeone.

River acelera por Facundo Buonanotte

En búsqueda de refuerzos en la mitad de la cancha y ante la posibilidad de que se caiga la llegada de Canobbio, Pablo Longoria inició conversaciones para fichar a Facundo Buonanotte, quien se encuentra a préstamo en Leeds desde Chelsea. El jugador no cerró la puerta a la posibilidad, por lo que continuarán las charlas.

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