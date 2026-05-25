A pocas horas de la caída del Millonario en Córdoba, el presidente de la AFA envió un saludo a sus hinchas y dirigentes.

En el Estadio Mario Alberto Kempes, a River Plate se le escapó de sus manos este domingo el título del Torneo Apertura 2026. Con un doblete de Uvita Fernández sobre la parte final, Belgrano se impuso por 3-2 ante el Millonario en la definición y gritó campeón por primera vez en su historia.

De esta manera, los dirigidos por Eduardo Coudet se fueron de Córdoba con las manos vacías a pesar de haber estado en ventaja en dos oportunidades en el encuentro definitorio. Tras esta decepción para los hinchas de River, un festejo institucional cayó en un incómodo momento.

Este lunes, el club de Núñez cumplió 125 años desde su fundación en 1901. En medio de videos conmemorativos a través de las redes oficiales de la institución, Chiqui Tapia se hizo presente para felicitarlos con un posteo que generó fuertes reacciones.

“¡Felices 125 años de historia, River Plate! Un abrazo a su presidente, Stéfano Di Carlo; a su Comisión Directiva y a todos sus hinchas, socios y socias”, escribió el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino este lunes.

¡Felices 125 años de historia, @RiverPlate!



Un abrazo a su presidente, Stefano Di Carlo; a su Comisión Directiva y a todos sus hinchas, socios y socias. https://t.co/Ccy3sZ12or — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) May 25, 2026

En más de 2 mil comentarios, la misma cantidad de likes que consiguió el comentario del presidente de la AFA, los hinchas de River explotaron contra el mandatario tras haber perdido la final.

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El partido que le queda a River en el semestre

El próximo miércoles 27 de mayo, el Millonario enfrentará en el Estadio Monumental a Blooming por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Un empate les alcanzará a los de Núñez para asegurar la clasificación directa a octavos de final.

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