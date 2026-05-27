Los millones que sumó River tras ganarle a Blooming por la Copa Sudamericana

Por la fecha 6 del Grupo H de la Copa Sudamericana, en el Estadio Monumental, River goleó frente a Blooming y se clasificó a los octavos de final como uno de los mejores punteros, lugar que lo favorecerá a la hora de definir en los cruces ‘mata-mata’ en condición de local. Ahora, solo le quedará conocer a su próximo rival, el cual se revelará el viernes 29 de mayo, en Luque, Paraguay.

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A raíz de lo que fue el resultado en condición de local, el Millonario sumó los 125.000 dólares que otorga Conmebol al equipo que obtenga la victoria. De hecho, llegaba a este partido con un acumulado de 675.000 de la misma moneda. Y ahora, las arcas lideradas por Stefano Di Carlo sufrieron un otro aumento por lo que viene siendo su participación en el certamen internacional.

Cabe destacar que, a pesar de que logró la victoria y consiguió los 125.000 de la moneda estadounidense, desde la Confederación Sudamericana de Fútbol añaden un bonus extra de 300.000 de la misma moneda para el equipo que haga de local. Pero, como si los premios no fuesen suficientes, por acceder a los octavos de final ganó USD 600.000. De esta manera, el total adquirido entre toda la fase de grupos y por su pasaje a la siguiente instancia alcanzó el monto de 1.100.000 dólares.

Los premios económicos que otorga Conmebol en la Copa Sudamericana.

El gol de Maxi Salas

TUVO REVANCHA: Maxi Salas recibió un gran pase de Martínez Quarta y definió para el 1-0 de River ante Blooming.



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El gol de Fausto Vera

¡¡VOS SÍ, FAUSTO!! Vera aseguró al medio y anotó el segundo de River vs. Blooming.



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Tabla de posiciones del Grupo H de la Copa Sudamericana

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