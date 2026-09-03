River podría llevar visitantes para enfrentar a Atlético Tucumán por el Torneo Clausura: precios y entradas a disposición

Tal como ocurrió ante Banfield, en la próxima salida el Millonario volvería a contar con el apoyo de su gente.

Por la fecha 9 del Torneo Clausura, en el Monumental José Fierro, River visita a Atlético Tucumán en búsqueda de una nueva victoria que le permita seguir escalando posiciones tanto en el Grupo B como también en la tabla anual, pensando en clasificar a las competencias internacionales de la próxima temporada.

De cara a este encuentro, el elenco comandado por Leonardo Ponzio podría llevar visitantes a Tucumán, tal como ocurrió en su último partido como visitante, que terminó con victoria por 3 a 2 frente a Banfield en el Estadio Florencio Sola.

River llevó visitantes a Banfield. (Getty).

Según pudo saber Bolavip, en caso de confirmarse la presencia de visitantes, al club le darían 5000 entradas populares, así como también 250 plateas en el codo de calle Bolivia y 25 de Mayo, por lo que en total podrían ir 5250 espectadores del Millonario.

Para seguir con la información, las entradas tendrán un valor similar al que pagaron los hinchas de River para visitar a Banfield. Las populares costarían $100.000 pesos, mientras que las plateas que estarán disponibles en el codo tendrían un precio de $150.000 pesos.

Cuándo juega River contra Atlético Tucumán por el Torneo Clausura

El encuentro que disputarán el Decano y el Millonario por la novena fecha del Grupo B del Torneo Clausura se llevará a cabo el próximo sábado 12 de septiembre a partir de las 17.30, en el Estadio Monumental José Fierro.

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