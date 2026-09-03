Mourinho bancó a Julián Alvarez tras su pase fallido a Barcelona: “Será un jugador importante”

En conferencia de prensa el entrenador del Merengue se refirió a la situación del delantero argentino.

En la previa del partido contra Betis por la cuarta fecha de LaLiga, el entrenador de Real Madrid, José Mourinho, habló en la conferencia de prensa protocolar del certamen, en donde no solo se refirió al presente de su equipo, sino que también se refirió a la situación de Julián Alvarez.

Sobre este tema, luego de que Atlético de Madrid decidiera no transferir al argentino a Barcelona, el DT portugués afirmó que la ‘Araña’ podrá dar vuelta la situación y se convertirá nuevamente en un jugador importante para el elenco dirigido por Diego Simeone.

“Esa situación… no hay quien lo conozca mejor que Simeone. Y no veo que tenga absolutamente nada que decir en relación a esta situación. Lo que normalmente digo es que cuando un jugador no está satisfecho, cuando llega el 1 de septiembre debes estarlo o no juegas”, inició.

Siguiendo con sus declaraciones, fue optimista con que el jugador de Atlético de Madrid pueda revertir su situación y volver a ser clave en su equipo: “Mi sensación es que a partir de ayer y por lo menos hasta el final de la temporada, será un jugador importante para su club”.

Para cerrar, aseguró que el Colchonero será uno de los candidatos a ganar el certamen local en esta temporada: “El Atlético de Madrid será candidato. Seguramente piensan y sienten que pueden. Esta estabilidad del mismo entrenador y mentalidad, es una fuerza importante en el fútbol”.

Julián Alvarez reaparecería contra el Bilbao

Luego de estar ausente en la victoria ante Sevilla debido a que se ausentó en dos entrenamientos, el delantero argentino cuenta con chances de volver a ser convocado por Simeone, para por lo menos, ser suplente en la visita ante el Athletic Bilbao por la cuarta fecha de LaLiga.

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