Marcelo Gallardo le gana la pulseada al ex DT de Cristiano Ronaldo para ser DT de Ecuador

Se encamina el acuerdo total con el Muñeco, pero el ex estratega de Portugal surgió como alternativa. Horas decisivas.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol quiere definir al nuevo entrenador de la Selección y Marcelo Gallardo está cada vez más cerca. Restan detalles económicos para que el ex director técnico de River tome las riendas de la Tri para afrontar el nuevo ciclo mundialista.

Según pudo saber Bolavip, el miércoles se llevó a cabo una reunión muy positiva entre las partes y habrá otra el viernes. De llegar al acuerdo total desde lo económico, podría cerrarse el arribo de Napoleón para que su estreno sea durante la próxima fecha FIFA.

La FEF ya tiene acordados amistosos para la fecha FIFA de septiembre y octubre. Primero chocará contra Corea del Sur en Suwon. Posteriormente, participará de un cuadrangular con Japón, Panamá y Nueva Zelanda, que se llevará a cabo en el Estadio Internacional de Yokohama.

Gallardo le gana la pulseada a Roberto Martínez

En las últimas horas, Roberto Martínez surgió como otro de los candidatos a quedarse con el cargo. El entrenador español, de último paso con la Selección de Portugal, es otra de las alternativas que maneja la Tri, de acuerdo a lo informado por el periodista Matteo Moretto.

El encargado de conducir tácticamente a los lusos en el último Mundial de Cristiano Ronaldo se metió en la pelea por tomar las riendas de Ecuador. Sin embargo, Gallardo sigue picando en punta para ser el sucesor de Sebastián Beccacece en la FEF.

Los futbolistas más destacados de Ecuador

En caso de asumir, Marcelo Gallardo tendrá grandísimos futbolistas a disposición en la Selección de Ecuador. Solo a modo de ejemplo, dirigiría a: Moisés Caicedo, Willian Pacho, Piero Hincapié, Gonzalo Plata, Hernán Galíndez, Pervis Estupiñán, Kendry Páez, Alan Franco, Enner Valencia, Angelo Preciado, Jordy Caicedo, entre otros tantos jugadores.

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