El máximo mandatario de Lanús pidió que paren a Germán Delfino, el VAR del duelo ante el Xeneize donde Flores no fue expulsado.

El pasado viernes, Boca recibió a Lanús en La Bombonera por el Torneo Clausura. Los dirigidos por Arruabarrena ganaron 1 a 0 con un gol agónico de Tomás Belmonte. Una de las polémicas de la jornada fue la decisión del VAR de no revisar la dura infracción de Leonel Flores a los 11 minutos del primer tiempo que podría haber sido sancionado con tarjeta roja.

En diálogo con Radio La Red, Nicolás Russo -presidente de Lanús- apuntó contra el arbitraje del fútbol argentino: “Beligoy cumplió un ciclo, son muchos años los que lleva a cargo de la dirección nacional, pero tiene que haber un cambio. Hay cosas que no van más”.

“Hace poco en Copa Argentina, contra Instituto, nos toca Nazareno Arasa, que es un buen árbitro pero venía cargado con nosotros por otro partido… Pedimos jugar después del Mundial, no pudimos. Lo pusieron igual a Arasa, y el arbitraje fue malo, Instituto nos ganó sobre la hora“, agregó Nicola.

¿Lanús se va de AFA?

Russo se refirió al cambio del vínculo de Lanús con la AFA: “No es que nos vamos de la AFA pero sí vamos a plantearlas de forma distinta. Si las hablamos donde corresponde y no tenemos respuestas, y bueno… Es una cosa tan evidente. Cuando yo hablo de un desgaste en Beligoy… Yo no voy a defender a Espinoza, pero pararlo porque en el sorteo dijo ‘farmear aura’, con todo lo que pasa, realmente es una joda“.

Nicolás Russo. (Foto: Getty).

Russo apuntó contra Delfino

Germán Delfino fue el VAR en el duelo ante Boca y Nicolás Russo apuntó contra él: “Flores le va con la plancha a Marcich, era una expulsión clarísima. Dóvalo está lejos, y era una jugada de VAR cien por cien. El propio jugador de Boca pidió disculpas. Cuando leo las explicaciones de Delfino, que dice que fue una jugada gris, que el jugador de Lanús se levantó rápido, que los médicos no entraron…“.

Publicidad

“Yo no tengo nada con Delfino pero no le está yendo bien cada vez que le toca dirigir a Lanús. Yo le pedí a Beligoy que no me lo ponga más, y no está más decirlo. Cuando un árbitro está cargado con un equipo, a favor o en contra, lo mejor es hacerle pasar un tiempo y que no dirija”, agregó Nicola.

DATOS CLAVE