Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

Independiente se metió en la pelea y busca a Jabes Saralegui, que no seguirá en Boca

Por pedido de Gustavo Quinteros, el volante es uno de los objetivos del Rojo en este mercado de pases.

Por Marco D'arcangelo

Seguí a Bolavip en Google!
Jabes Saralegui, jugador de Tigre.
© @jabes_saraleguiJabes Saralegui, jugador de Tigre.

Luego de ser borrado de Boca por Fernando Gago en el inicio de este año, el mediocampista Jabes Saralegui fue cedido a préstamo a Tigre, equipo en el que pudo ganarse un lugar como titular y fue clave en la clasificación a la próxima Copa Conmebol Sudamericana a través de la tabla anual. 

Debido a la finalización de su cesión, el futbolista de 22 años tiene que regresar al elenco comandado por Claudio Úbeda para iniciar la pretemporada, aunque todo indica que no será tenido en cuenta, por lo que desde su entorno buscarán una nueva salida para seguir sumando minutos.

En este contexto, Tigre está interesado en renovar su préstamo de cara a la próxima temporada, pero en las últimas horas, un grande del fútbol argentino como lo es Independiente, se metió en la pelea por pedido de su entrenador, Gustavo Quinteros. 

Acorde a lo informado por Planeta Boca Juniors, el Rojo de Avellaneda también quiere contar con los servicios de Saralegui, y es por eso que en los próximos días podría realizar una oferta formal para ficharlo a préstamo, con una opción de compra, tal como ocurrió en su paso a Tigre. 

De esta manera, el futbolista deberá analizar las propuestas que tiene sobre la mesa y así definir dónde continuará su carrera. En cuanto a un posible retorno a Tigre, al jugador le seduce la posibilidad de disputar nuevamente una competencia internacional, algo que en el Rojo no podrá hacer.

Cabe destacar que además de estos dos clubes hay un tercero del fútbol argentino interesado en Saralegui. El mismo es Huracán, ya que el entrenador Diego Martínez lo conoce de su paso por Boca, por lo que está en la lista de prioridades en este mercado de pases. 

Publicidad

Así las cosas, el futuro del mediocampista de 22 años será lejos de la Ribera. De cara a los primeros días de enero tendrá que tomar una decisión respecto a qué equipo elegir para el 2026. Tigre e Independiente son los que corren con ventaja, por encima del equipo de Parque Patricios.

El encuentro de Leandro Paredes con Equi Fernández y Cristian Medina que fue viral entre los hinchas de Boca: “Dream Team”

ver también

El encuentro de Leandro Paredes con Equi Fernández y Cristian Medina que fue viral entre los hinchas de Boca: “Dream Team”

Los números de Jabes Saralegui en Tigre

En su paso por el Matador, el mediocampista de 22 años disputó un total de 33 partidos, en los que convirtió tres goles y aportó cuatro asistencias. Además, recibió una tarjeta amarilla y no fue expulsado en 2381 minutos en cancha.

En síntesis

  • Jabes Saralegui registró 3 goles y 4 asistencias en 33 partidos con Tigre.
  • Independiente, Tigre y Huracán pretenden el préstamo del mediocampista para el 2026.
  • A principios de enero podría definir su salida de Boca Juniors.
Publicidad
marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Claudio Úbeda sigue en la dulce espera porque Riquelme no toma con seriedad las decisiones futbolísticas en Boca"

ggrova
german garcía grova

Manchester City le abre la puerta al Diablito Echeverri para jugar en River

Lee también
Las 3 inminentes salidas en Boca previo al regreso del plantel a los entrenamientos
Boca Juniors

Las 3 inminentes salidas en Boca previo al regreso del plantel a los entrenamientos

Fue borrado por Gago, Boca lo contaba como refuerzo para 2026 y ahora Riquelme definirá su futuro
Boca Juniors

Fue borrado por Gago, Boca lo contaba como refuerzo para 2026 y ahora Riquelme definirá su futuro

Fue titular en Boca, la dieron la 10 de otro club del fútbol argentino y volverá de su préstamo con 12 jugadores más
Boca Juniors

Fue titular en Boca, la dieron la 10 de otro club del fútbol argentino y volverá de su préstamo con 12 jugadores más

Dos juveniles de River serán refuerzos de Atlético Tucumán
River Plate

Dos juveniles de River serán refuerzos de Atlético Tucumán

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo