Luego de ser borrado de Boca por Fernando Gago en el inicio de este año, el mediocampista Jabes Saralegui fue cedido a préstamo a Tigre, equipo en el que pudo ganarse un lugar como titular y fue clave en la clasificación a la próxima Copa Conmebol Sudamericana a través de la tabla anual.

Debido a la finalización de su cesión, el futbolista de 22 años tiene que regresar al elenco comandado por Claudio Úbeda para iniciar la pretemporada, aunque todo indica que no será tenido en cuenta, por lo que desde su entorno buscarán una nueva salida para seguir sumando minutos.

En este contexto, Tigre está interesado en renovar su préstamo de cara a la próxima temporada, pero en las últimas horas, un grande del fútbol argentino como lo es Independiente, se metió en la pelea por pedido de su entrenador, Gustavo Quinteros.

Acorde a lo informado por Planeta Boca Juniors, el Rojo de Avellaneda también quiere contar con los servicios de Saralegui, y es por eso que en los próximos días podría realizar una oferta formal para ficharlo a préstamo, con una opción de compra, tal como ocurrió en su paso a Tigre.

De esta manera, el futbolista deberá analizar las propuestas que tiene sobre la mesa y así definir dónde continuará su carrera. En cuanto a un posible retorno a Tigre, al jugador le seduce la posibilidad de disputar nuevamente una competencia internacional, algo que en el Rojo no podrá hacer.

Cabe destacar que además de estos dos clubes hay un tercero del fútbol argentino interesado en Saralegui. El mismo es Huracán, ya que el entrenador Diego Martínez lo conoce de su paso por Boca, por lo que está en la lista de prioridades en este mercado de pases.

Así las cosas, el futuro del mediocampista de 22 años será lejos de la Ribera. De cara a los primeros días de enero tendrá que tomar una decisión respecto a qué equipo elegir para el 2026. Tigre e Independiente son los que corren con ventaja, por encima del equipo de Parque Patricios.

Los números de Jabes Saralegui en Tigre

En su paso por el Matador, el mediocampista de 22 años disputó un total de 33 partidos, en los que convirtió tres goles y aportó cuatro asistencias. Además, recibió una tarjeta amarilla y no fue expulsado en 2381 minutos en cancha.

