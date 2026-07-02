El gesto de Edinson Cavani con Boca tras la rescisión de su contrato con 6 meses de anticipación

Boca Juniors se mueve en el mercado de pases y, mientras llegan las primeras incorporaciones, el club también se desprende de algunos futbolistas relegados. Este miércoles se hizo oficial la salida de Edinson Cavani, que se marchó del Xeneize luego de casi tres años.

El delantero uruguayo tenía contrato hasta diciembre de 2026, pero la lesión en su espalda no le permitía trabajar a la par de sus compañeros. Por eso, el club y el futbolista acordaron la rescisión del vínculo, con un gesto de Cavani hacia la institución.

Según pudo saber BOLAVIP, el exjugador de PSG, Napoli y Manchester United aceptó la rescisión cobrando solamente hasta el último día trabajado en Boca, es decir, hasta el 30 de junio. Así, resignó cobrar los 6 meses que restaban de su contrato con el club de la Ribera.

Tras haber publicado un video con un mensaje para los hinchas de Boca, Cavani se presentó este jueves en el predio de Ezeiza para encontrarse con sus compañeros por última vez. El charrúa se despidió del plantel ahora comandado por Rodolfo Arruabarrena y encarará una nueva etapa en su carrera, aún por definir su futuro.

La última aparición de Cavani con la camiseta de Boca. (Foto: Getty)

El mensaje de Cavani para despedirse de los hinchas de Boca

“Hola Bosteros, bueno ahora sí llegó el momento de poder decirles yo algunas cosas que durante el camino de estos años fui descubriendo y sintiendo. La primera es que jamás me voy a arrepentir de haber tomado la decisión de venir aquí en 2023 cuando firmé para cumplir ese deseo que tenía de jugar acá.

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Después cuando empecé a conocer este mundo, el famoso mundo Boca, sentí que esa forma de vida me daba aún más motivos para prepararme y dar el 100% cada partido. El camino comienza de una manera mágica, muchas veces sintiendo y viviendo momentos que uno desea que el tiempo se pare para seguir disfrutando. Después momentos difíciles, aquellos de los que no me imaginaba vivir y que me alejaban un poco de poder dejar una huella en este hermoso e inmenso tiempo.

En medio de esos momentos con ese deseo a flor de piel, cada día, hoy me toca enfrentar una situación que realmente pensaba que no iba a ser tan difícil como lo fue. Incluso llegando a dejarme ya ni siquiera con la posibilidad de competir junto a mis compañeros.

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Una de las tristezas más grandes que me tocó vivir en mi carrera y que me tuvo al margen este último tiempo. Igualmente quiero que recuerden que eso no va a empañar lo que junto a mi familia pasamos todo este tiempo. Porque como me enseñó un entrenador que tuve, el camino es la recompensa. Y el camino fue hermoso.

Hoy ese famoso Mundo Boca tiene 6 hinchas más que van a desear siempre que a Boca le vaya suerte. Y bueno, no puedo dejar de agradecerles a toda la gente que hizo posible de que pudiera cumplir ese deseo que tenía de jugar acá. A toda la doce y la gente que nos empujaba a dar cada vez más y sentir lo que se siente dentro de esta cancha.

Y a todos aquellos que hacían parte del día a día dentro del predio, la gente de utilería, toda la gente de la cocina y todos aquellos que hacían parte de que nosotros pudiéramos vivir y estar bien cada día para poder entregarnos al máximo. Así que les agradezco a todo el mundo, a todo el Mundo Boca. Y bueno, un abrazo muy fuerte. No voy a dejar de desearles siempre lo mejor y acompañarlos de donde me toque siempre. Un beso muy grande.

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