Boca jugó los primeros dos amistosos del ciclo Arruabarrena ante Defensa: por qué no se vieron por TV y cómo salieron

El Xeneize comenzó a ganar ritmo futbolístico, ya que el próximo miércoles tendrá que afrontar su primer amistoso de carácter oficial ante Athletico Paranaense.

De la mano de Rodolfo Arruabarrena, el plantel de Boca está llevando adelante la pretemporada para que el segundo semestre del año sea superior a lo que se vio en los primeros seis meses, donde quedó eliminado de la Copa Libertadores y también del Torneo Apertura.

El primer amistoso, que fue de carácter informal, se disputó en Casa Amarilla ante Defensa y Justicia. El juego se dividió en dos partidos, con tiempo acotado, para que el Vasco pruebe a diferentes futbolistas. Pero a diferencia de lo que será el juego del próximo miércoles ante Athletico Paranaense, no fue televisado.

La primera actuación boquense terminó igualada 1-1 tras los goles de Ángel Romero y César Pérez, que empardó el encuentro en favor del Halcón. Ahora bien, el duelo no fue televisado por una decisión de los clubes, ya que se trató de un entrenamiento más, pese a que contó con un partido de preparación.

Respecto a lo que fue la segunda presentación, el resultado fue positivo para los de La Ribera tras el gol de Miguel Merentiel, quien por el momento no estaría ganándose la titularidad, más allá de que Adam Bareiro se recupera de un doble desgarro. En los próximos entrenamientos buscará ganarle la pulseada a Milton Giménez, al menos a fuerza de goles.

Miguel Merentiel durante la pretemporada de Boca.

La primera formación de Boca vs. Defensa y Justicia

Javier García; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Malcom Braida; Tomás Belmonte, Williams Alarcón, Kevin Zenón (lo reemplazó Rey Domenech); Tomás Aranda; Ángel Romero y Milton Giménez.

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La segunda formación de Boca vs. Defensa y Justicia

Leandro Brey; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Milton Delgado, Carlos Palacios; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Alan Velasco.

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