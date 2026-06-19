Pese a que se esté disputando la Copa del Mundo, en el Xeneize buscan seguir reforzando la plantilla de cara al inicio del segundo semestre.

Se viven días movidos en Boca. Rodolfo Arruabarrena fue elegido como entrenador, la pretemporada ya comenzó, los jugadores que no van a ser tenidos en cuenta ya buscan club, el pasado jueves se llegó a un acuerdo con Argentinos Juniors por Leandro Lozano y las búsquedas en el mercado de pases siguen.

Según pudo saber Bolavip, Boca tiene dos negociaciones abiertas en este momento. Una de ellas es para contar con Sebastián Villa y la otra por Jhohan Romaña, ambos colombianos. La realidad es que las situaciones son diferentes, pero con un denominador común, los clubes donde están actualmente no quieren dejarlos ir.

Sebastián Villa

Independiente Rivadavia, de gran participación en la Copa Libertadores 2026 no quiere saber nada con dejar ir a Sebastián Villa, aunque Daniel Vila -su presidente- en más de una oportunidad dijo que había un compromiso de venta. Los mendocinos pretenden obtener una suma cercana a los 10 millones de dólares, mientras que el Xeneize apela a que el colombiano haga fuerza para salir y se estira hasta los 6 millones. Por el momento las negociaciones están en un punto muerto.

Sebastián Villa. (Foto: Getty).

Jhohan Romaña

El marcador central de San Lorenzo interesa en Boca, pero saben que desde San Lorenzo no harán fáciles las negociaciones. Por tal motivo, desde el Xeneize se manejan directamente con el agente del futbolista y no con la institución de Boedo. El colombiano no ve con malos ojos un cambio de aire, pero realmente no será sencillo poder sacarlo del Ciclón.

Jhohan Romaña en San Lorenzo. (Foto: Getty).

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