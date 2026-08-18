Árbitros confirmados para la fecha 6 del Clausura: Herrera a River – Vélez y Ramírez a Racing – Boca

Este martes, en horas de la noche, AFA confirmó las delegaciones arbitrales para la fecha 6 del Torneo Clausura, que se disputará con duelos interzonales que tendrán partidos importantes como el clásico entre Racing y Boca en Avellaneda y el River – Vélez en el Monumental.
Nicolás Ramírez estará presente en el Estadio Presidente Perón para el duelo entre la Academia y el Xeneize, mientras que el mundialista Darío Herrera estará a cargo del compromiso en Núñez entre el Millonario y el Fortín. A continuación, todas las asignaciones arbitrales.
Darío Herrera será el juez central de River – Vélez (Getty)
Árbitros de la fecha 6
Fecha 6 – Interzonal
Viernes 21 de agosto
14.30 Aldosivi – Unión -TNT Sports-
Árbitro: Bruno Amiconi
Árbitro asistente 1: José Castelli
Árbitro asistente 2: Carlos Viglieti
Cuarto árbitro: Valentín Pompei
VAR: Luis Lobo Medina
AVAR: Mariano Ascenzi
20.00 Estudiantes (Río Cuarto) – San Lorenzo -ESPN Premium-
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo
Árbitro asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Alejandro Scionti
VAR: Lucas Cavallero
AVAR: Carlos Córdoba
Sábado 22 de agosto
16.00 Gimnasia – Gimnasia (Mza.) -ESPN Premium-
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Iván Aliende
Árbitro asistente 2: Ramón Ortiz
Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
VAR: Diego Ceballos
AVAR: Gerardo Lencina
16.00 Atlético Tucumán – Instituto -TNT Sports-
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou
Cuarto árbitro: Pablo Núñez
VAR: Andrés Gariano
AVAR: Jorge Broggi
18.30 Independiente – Ind. Rivadavia Mza. -TNT Sports-
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
Árbitro asistente 2: Hugo Páez
Cuarto árbitro: Julián Beligoy
VAR: Salomé Di Iorio
AVAR: Pablo Giménez
21.00 Newell’s – Banfield -TNT Sports-
Árbitro: Felipe Viola
Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda
Cuarto árbitro: Lucas Rodríguez
VAR: Laura Fortunato
AVAR: Javier Uziga
21.00 Huracán – Deportivo Riestra -ESPN Premium-
Árbitro: Facundo Tello
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida
Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
VAR: Pablo Dóvalo
AVAR: Belén Bevilacqua
Domingo 23 de agosto
14.45 Sarmiento – Estudiantes -TNT Sports-
Árbitro: Nicolás Lamolina
Árbitro asistente 1: Juan Mamani
Árbitro asistente 2: Iván Núñez
Cuarto árbitro: Jonathan Barrios
VAR: Jorge Baliño
AVAR: Joaquin Gil
14.45 Barracas Central – Platense -ESPN Premium-
Árbitro: Hernán Mastrángelo
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Ernesto Callegari
Cuarto árbitro: Jorge Broggi
VAR: Sebastián Habib
AVAR: Diego Romero
17.00 Belgrano – Defensa y Justicia -ESPN Premium-
Árbitro: Fernando Espinoza
Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra
Árbitro asistente 2: Federico García
Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque
VAR: Hector Paletta
AVAR: Lucas Comesaña
19.15 River – Vélez -TNT Sports-
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
Árbitro asistente 2: Diego Martin
Cuarto árbitro: Pablo Dóvalo
VAR: Germán Delfino
AVAR: Carla López
21.30 Racing – Boca -ESPN Premium-
Árbitro: Nicolás Ramírez
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Erik Grunmann
Cuarto árbitro: Pablo Giménez
VAR: Fernando Echenique
AVAR: Diego Verlotta
Lunes 24 de agosto
19.00 Tigre – Central Córdoba -TNT Sports-
Árbitro: Pablo Echavarría
Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
Árbitro asistente 2: Agustín Méndez
Cuarto árbitro: Mariano Negrete
VAR: Maximiliano Macheroni
AVAR: Gisella Bosso
21.15 Lanús – Argentinos -TNT Sports-
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Uriel García Leri
Cuarto árbitro: Gonzalo Creimermann
VAR: Yamil Possi
AVAR: Nahuel Viñas
21.15 Talleres – Rosario Central -ESPN Premium-
Árbitro: Sebastián Martínez
Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
Árbitro asistente 2: Lucas Pardo
Cuarto árbitro: Lautaro Castagnola
VAR: Adrián Franklin
AVAR: Marcelo Bistocco