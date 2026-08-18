Inminente oferta de Benfica a Boca por Lautaro Di Lollo: la postura del club

El club portugués quiere contar con los servicios del zaguero de 22 años. No jugará ante Recoleta.

Con el mercado de pases cerrado en Argentina, Boca tiene la chance de vender a Lautaro Di Lollo. Benfica de Portugal quiere contar con los servicios del defensor argentino de 22 años, que es uno de los titulares habituales de Rodolfo Arruabarrena en el Xeneize.

Según pudo saber Bolavip, el elenco europeo le hará llegar una oferta al equipo de la Ribera en las próximas horas. El club argentino podría desprenderse del jugador si hay una buena suma de dinero sobre la mesa y, en consecuencia, podría salir al mercado a buscarle un reemplazante.

Actualmente, Lautaro Di Lollo posee un contrato vigente hasta diciembre del 2029, en el que se le hizo una mejora salarial y se le mejoró la clausula de rescisión. La misma es de 20 millones de dólares, siendo una de las más altas del plantel.

Cabe recordar que los clubes que vendan o den a préstamo a algún jugador al exterior tendrán una ventana extra para incoporporar hasta el miércoles 2 de septiembre de 2026 a las 18 horas.

Los números de Lautaro Di Lollo en Boca

Di Lollo lleva un total de 76 partidos disputados en Boca, en los que anotó 5 goles -todos de cabeza- y recibió 17 amonestaciones, sin tarjetas rojas. De momento, no conquistó títulos con la primera, aunque consiguió 6 títulos con las categorías juveniles. Entre ellos, la Copa Libertadores y la Intercontinental de 2023, ambas Sub 20.

Benfica ya compró a un central

En las últimas horas, el periodista Fabrizio Romano adelantó que Benfica ya cerró a Alessandro Circati. El zaguero australiano de 22 años dejará el Parma para sumarse al equipo portugués, en una operación que se cerró en 20 millones de euros más variables.

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