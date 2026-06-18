La verdad detrás del interés de Boca por Esequiel Barco: el rol de Arruabarrena y el deseo del ex River

El jugador del Spartak Moscú es uno de los nombres que sonaron en el Xeneize en este mercado de pases. Cómo es su situación.

Rodolfo Arruabarrena encabeza una importante renovación en Boca. Con la pretemporada en marcha, el entrenador ya definió a qué jugadores no va a tener en cuenta y espera altas en el mercado de pases. Uno de los nombres que circuló en las últimas horas es el de Esequiel Barco.

El ex hombre de River viene de salir campeón en Spartak de Moscú y busca volver al fútbol argentino. Según pudo saber Bolavip, es un futbolista que gusta en Brandsen 805. Sin embargo, hasta el momento, no se realizó ninguna gestión para sumarlo como refuerzo.

El nombre del habilidoso volante ofensivo fue acercado a Arruabarrena días atrás. Sin embargo, la única intención del futbolista es regresar al fútbol local solo para vestir la camiseta de Independiente, que está interesdo en repatriarlo y envió una oferta que fue rechazada por los rusos.

Barco se mostró entrenando con ropa de Independiente

En medio del inicio de las negociaciones para su vuelta a Independiente, el mediocampista se mostró en sus redes sociales entrenando con ropa del elenco de Avellaneda. “¡Preparando lo que viene!”, escribió junto a esta serie de fotos en un gimnasio.

En diálogo con el programa partidario Infierno Rojo, el jugador expresó: “Quiero jugar en Independiente“. El firme deseo del nacido en Villa Gobernador Galvez es lo que permite que la operación retorno siga en pie. Por eso mismo, Néstor Grindetti buscará llegar a un acuerdo con Aleksandr Matytsyn, el presidente del consejo de administración del elenco ruso.

Esequiel Barco se formó en Independiente y allí debutó en la temporada 2016/17. Inmediatamente se destacó por su talento y se ganó a los hinchas del Rojo. Solamente estuvo dos temporadas en el club, en total jugó 57 partidos, marcó 8 goles y brindó 7 asistencias. En lo que respecta a títulos, fue campeón de la Copa Sudamericana 2017 de mano de Ariel Holan.

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