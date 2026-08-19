Tras clasificar a San Pablo, Jonathan Calleri palpitó el cruce contra Boca: “Va a ser muy especial”

El delantero, de un recordado paso por el Xeneize, visitará La Bombonera tras más de una década. Qué dijo a semanas de verlo en cuartos.

Unas horas después de haber goleado a Recoleta, Boca se enteró que su próximo rival será San Pablo. El equipo brasileño venció a Bolívar en su casa y será su adversario en los cuartos de final de la Copa Sudamericana. En esa serie, se reencontrará con un viejo conocido como Jonathan Calleri.

El delantero, campeón en el Xeneize hace más de diez años, no solo se reencontrará con La Bombonera y los hinchas, sino también con Rodolfo Arruabarrena, su ex entrenador. El goleador palpitó el cruce que se dará dentro de un par de semanas.

“Soy hincha del São Paulo y estoy muy feliz aquí. Renové por dos años más y espero quedarme todo el tiempo posible, porque aquí es mi casa. Pero será un partido muy especial para mí. Voy a volver a La Bombonera después de 11 o 10 años“, expresó el futbolista de 32 años.

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Y continuó: “Creo que toda mi familia va a estar ahí. Tengo muchos amigos que seguramente ya me deben estar mandando mensajes. Pero nosotros vamos a ir, vamos a pelear allá para intentar ganar y venir aquí a definir el partido.

“Sabemos que será un partido muy difícil. Ellos tienen un muy buen equipo, con un gran entrenador y nosotros vamos a hacer todo para conseguir la clasificación“, concluyó Calleri, que anotó uno de los goles del equipo en la victoria ante los bolivianos.

El paso de Jonathan Calleri por Boca

Entre 2014 y 2015, Jonathan Calleri disputó 61 partidos con la camiseta de Boca. Allí supo convertir 23 goles y dar 12 asistencias, siendo uno de los goleadores del Xeneize en el primer ciclo del Vasco Arruabarrena. Su festejo más recordado es el que le convirtió a Quilmes de rabona, el día de la vuelta de Carlos Tevez desde la Juventus.

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El centrodelantero conquistó dos títulos en el club de la Ribera y ambos fueron en 2015. El primero fue el torneo local 2015 y el segundo se dio unos días después, en la Copa Argentina venciendo a Rosario Central.

Cuándo se juega Boca vs. San Pablo

Boca enfrentará a San Pablo en los cuartos de final de la Copa Sudamericana. La serie se abrirá en Buenos Aires, entre el 8 y 10 de septiembre, con horario a confirmar. La revancha será en el Morumbí, siete días después, entre el 15 y 17 del mismo mes.