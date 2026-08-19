¿Juega Thiago Almada? Las alineaciones de Independiente Santa Fe y River por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026

En el marco de la ida de los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana, en el Estadio El Campín, Independiente Santa Fe de Colombia y River se miden en búsqueda de obtener un resultado positivo para llegar en buenas condiciones a la revancha, que se jugará en Argentina.

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El elenco colombiano, que bajó desde la Copa Libertadores, viene de eliminar a Caracas en la instancia anterior. Para este partido, no estarán a disposición el arquero Andrés Mosquera y el defensor Víctor Moreno, debido a que se están recuperando de sus respectivas lesiones.

River, por su parte, llega diezmado en los laterales y Coudet deberá improvisar, ya que sus dos titulares están lesionados, mientras que los suplentes no forman parte de la lista. Es por eso que Lucas Martínez Quarta y Facundo González ocuparán estas posiciones en la ida. Por otro lado, Thiago Almada será resguardado e irá al banco de suplentes.

Las posibles alineaciones de Independiente Santa Fe y River

Independiente Santa Fe: Weimar Asprilla; Helibelton Palacios,Emmanuel Olivera, Iván Scarpeta, Christian Mafla; Dani Torres, Kilian Toscano; Jáder Obrian, Nahuel Bustos, Omar Fernández y Hugo Rodallega.

River: Santiago Beltrán; Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Facundo González; Tobías Andrada, Aníbal Moreno; Joaquín Freitas, Ángel Correa, Tomás Galván y Rafael Santos Borré.

El equipo arbitral de este partido

Árbitro principal : Jesús Valenzuela (Venezuela)

: Jesús Valenzuela (Venezuela) Asistente 1 : Jorge Urrego (Venezuela)

: Jorge Urrego (Venezuela) Asistente 2 : Tulio Moreno (Venezuela)

: Tulio Moreno (Venezuela) Cuarto árbitro : Yender Herrera (Venezuela)

: Yender Herrera (Venezuela) VAR : Carlos Orbe (Ecuador)

: Carlos Orbe (Ecuador) AVAR: Byron Romero (Ecuador)