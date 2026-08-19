4 veces en su carrera y primera vez en River: el historial de Lucas Martínez Quarta como lateral derecho

Ante las bajas de Montiel y González, el central deberá jugar en una posición poco habitual para él.

En el marco de la ida de los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana, en el Estadio El Campín, River visita a Independiente Santa Fe de Bogotá en búsqueda de traerse un resultado positivo de cara a la revancha que se disputará dentro de una semana en Núñez.

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Para este encuentro, el entrenador del Millonario, Eduardo Coudet, deberá hacer cambios obligados en la defensa, debido a que no podrá contar con Gonzalo Montiel en el lateral derecho a causa de una distensión que sufrió en el aductor de su pierna izquierda.

Ante la ausencia de ‘Cachete’, sumado a que Fabricio Bustos no es tenido en cuenta y que Giovanni González no está en la lista de buena fe, Coudet deberá improvisar en la defensa. Quien cuenta con serias chances de ser el 4 de River es Lucas Martínez Quarta, quien hace las veces de central.

En sus 10 años como futbolista profesional, el marplatense jugó en esta posición tan solo en cuatro ocasiones. Dos de ellas fueron en su paso por la Fiorentina de Italia, mientras que las dos restantes, y más recientes en el tiempo, fueron con la Selección Argentina.

La primera vez que lo hizo fue en marzo de 2021, en la derrota de la Fiore 3 a 2 ante Milan en condición de visitante. En aquella oportunidad estuvo 79 minutos en cancha y con el resultado ya sentenciado, fue reemplazado por el delantero de área Christian Kouamé.

Al año siguiente, también en una derrota ante Milan, aunque esta vez por 1 a 0, Martínez Quarta volvió a jugar de lateral derecho, al ingresar para el inicio del segundo tiempo en lugar del lesionado Lorenzo Venuti. En este partido además recibió una tarjeta amarilla.

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Por otro lado, en la Selección Argentina sumó 56 minutos como lateral derecho en la victoria como visitante 2 a 0 ante Perú, en donde reemplazó al lesionado Montiel. Además, en otro triunfo frente a Ecuador por 1 a 0 ingresó sobre el final del partido para jugar en esta posición.

La posible formación de River para enfrentar a Independiente Santa Fe

El Millonario saldría a la cancha con: Santiago Beltrán; Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Facundo González; Tobías Andrada, Aníbal Moreno; Joaquín Freitas, Ángel Correa, Thiago Almada y Rafael Santos Borré.

Datos claves

River visita a Independiente Santa Fe en Bogotá por la ida de octavos de Sudamericana.

en Bogotá por la ida de octavos de Sudamericana. Gonzalo Montiel se pierde el partido de River por una distensión en el aductor.

se pierde el partido de River por una distensión en el aductor. Lucas Martínez Quarta asoma como lateral derecho improvisado ante las bajas en la defensa.