Oferta desde Europa por Milton Delgado: los millones propuestos y la postura de Boca

El Trabzonspor de Turquía quiere llevarse al volante xeneize y ya ofreció una millonaria cifra que llegó a las oficinas de Brandsen 805.

A Boca le queda un solo partido antes que finalice su semestre, siendo este -quizás- el más importante del año junto con el Superclásico ganado en el Monumental. Es que el Xeneize se jugará mano a mano la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores ante Universidad Católica el próximo jueves en La Bombonera.

En medio de la previa de semejante compromiso, las noticias sobre el venidero mercado de pases empiezan a llegar en el Mundo Boca. Es que, en concreto, en las últimas horas se conoció que uno de sus titulares indiscutibles, Milton Delgado, captó interés desde Europa y podría emigrar en el parate por el Mundial.

Según reveló el periodista César Merlo, el Trabzonspor de Turquía, que finalizó tercero en el campeonato nacional y jugará Europa League la próxima temporada, ofertó 8 millones de euros por el 100% del pase de Delgado, en una propuesta formal que llegó a las oficinas xeneizes.

De hecho, Boca ya le respondió al cuadro turco, afirmando que considera insuficiente la oferta, pero está abierto a una negociación si elevan el monto de la misma.

Milton Delgado, volante de Boca.

El Xeneize cree que Milton Delgado es uno de los jugadores a vender en este mercado de pases para hacer caja, pero buscará que sea por el valor de la cláusula de rescisión de 20 millones de dólares. Si Trabzonspor sube la oferta a ese monto, la posibilidad de que la ciudad de Trebisonda sea el nuevo hogar del volante de Boca será concreta. Por lo pronto, las negociaciones ya están en curso.

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Zeballos y Delgado, los apuntados por Boca para hacer caja en el mercado

BOLAVIP pudo saber en las últimas horas que la dirigencia de Boca solo piensa en dos ventas en el mercado que está cerca de comenzar. Se trata de Exequiel Zeballos y Milton Delgado, dos de las joyas en el plantel profesional.

Ambos jugadores llevan un puñado de años vistiendo la camiseta azul y oro y podrían significar montos importantes para el club en caso de una venta correcta en los próximos meses. Ambos recibieron sondeos desde el exterior en las últimas ventanas de transferencias.

Por el lado del Changuito, el apuro es mayor, ya que su contrato finaliza el 31 de diciembre y, hasta el momento, no hay acuerdo para una renovación del mismo. Por eso, el jugador pretende ser vendido a mitad de año para poder dejarle dinero al club que se portó bien con él durante las graves lesiones que sufrió en los últimos años.

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En la misma línea, ante la imposibilidad de extender su vínculo con una importante cláusula de rescisión, Boca se ve obligado a negociarlo en este mercado, aunque buscará sacarle el mayor rédito posible a su venta.

Los números de Milton Delgado en Boca

Desde su estreno como profesional en el Xeneize, Delgado acumuló un total de 63 partidos con la camiseta azul y oro, donde dio dos asistencias y todavía no consiguió ganar títulos. Con 20 años, y una cotización de 10 millones de euros, Milton podría ser la próxima gran venta de Boca.

En síntesis

8 millones de euros ofertó el Trabzonspor de Turquía por Milton Delgado .

ofertó el Trabzonspor de Turquía por . 20 millones de dólares es la cláusula de rescisión pretendida por Boca.

es la cláusula de rescisión pretendida por Boca. Boca pretende hacer caja por el pase de Delgado y el de Exequiel Zeballos.