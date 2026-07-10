Boca hoy: Como quiere a Milton Delgado, Peñarol negocia por Juan Barinaga y más

El Mundo Boca no se detiene y, a una semana del regreso de la competencia oficial, el mercado de pases sigue siendo noticia. Esta vez, aparecen dos futbolistas con chances de marcharse, mientras Rodolfo Arruabarrena hace los ajustes finales de la pretemporada. A continuación, todo lo que tenés que saber este viernes 10 de julio.

Milton Delgado puede a Como

La disputa del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá se lleva todas las miradas, pero los hinchas de Boca siguen pendientes de lo que puede pasar con el equipo que lidera Rodolfo Arruabarrena, que este miércoles 8 de julio tuvo su re-debut como director técnico, donde triunfó en un amistoso ante Athletico Paranaense.

Mientras se preparan para lo que será el inicio de la competencia oficial, BOLAVIP pudo confirmar que los directivos de Como 1907, equipo italiano que tiene a Nico Paz entre sus filas y que disputará la próxima edición de la UEFA Champions League, tiene en carpeta a Milton Delgado. Sí, el volante central del Xeneize puede llegar a marcharse hacia el Viejo Continente.

Peñarol negocia por Barinaga

Comenzó el segundo ciclo de Rodolfo Arruabarrena en Boca Juniors y el DT ya tomó importantes decisiones con respecto al plantel. Mientras 22 jugadores sumaron minutos en el amistoso ante Athletico Paranaense, otro puñado de futbolistas ya saben que no están en los planes del Vasco.

Entre los apartados se encuentra Juan Barinaga, que no contará con chances de jugar sobre el lateral derecho. Según pudo saber BOLAVIP, Peñarol está en negociaciones con Boca para poder contar con el futbolista de cara a este segundo semestre.