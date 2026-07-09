El elenco italiano ya mantuvo contactos con el entorno del futbolista de Boca, donde tiene contrato hasta 2028 y una cláusula de 15 millones.

La disputa del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá se lleva todas las miradas, pero los hinchas de Boca siguen pendientes de lo que puede pasar con el equipo que lidera Rodolfo Arruabarrena, que este miércoles 8 de julio tuvo su re-debut como director técnico, donde triunfaron en un amistoso ante Athletico Paranaense.

Mientras se preparan para lo que será el inicio de la competencia oficial, BOLAVIP pudo confirmar que los directivos de Como 1907, equipo italiano que tiene a Nico Paz entre sus filas y que disputará la próxima edición de la UEFA Champions League, tiene en carpeta a Milton Delgado. Sí, el volante central del Xeneize puede llegar a marcharse hacia el Viejo Continente.

Milton Delgado, mediocampista de Boca. (Marcelo Endelli/Getty Images)

A este mismo medio le comunicaron desde el entorno del futbolista nacido en la localidad de Rafael Castillo que solamente hubo sondeos para conocer la postura del mediocampista de 21 años que tiene 64 partidos como profesional y solo dos asistencias en su haber. Incluso, confirmaron que los italianos lo siguen de cerca, pero que no es la opción principal para reforzar la plantilla liderada por el español Cesc Fàbregas.

Más allá de que aún no hubo una oferta formal hacia la dirigencia de Boca, como así tampoco le acercaron un contrato a Delgado con la extensión de su posible llegada y el salario que percibiría en caso de ser transferido, desde Como 1907 seguirán evaluándolo para intentar ponerse de acuerdo con el Xeneize.

El contrato de Milton Delgado en Boca

Milton Delgado, de 21 años, tiene contrato con el club de La Ribera hasta el 31 de diciembre de 2029 y, según el periodista Ezequiel Sosa, de TyC Sports, su salida podría darse por 12.000.000 de dólares.

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Cabe destacar que el Chelito aparece en el radar de equipos de la MLS, como así también de la Liga MX, pero en las últimas horas, desde Sky Sports sostuvieron que hay tres equipos de Alemania que buscan llevárselo: Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt y Bayer Leverkusen, siendo este último el que tiene a Equi Fernández entre sus filas.

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