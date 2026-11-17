Boca se prepara para viajar a Barranquilla y en el entrenamiento de este martes Milton Delgado encendió las alarmas al realizarse una resonancia magnética. Además, Leandro Paredes tomó una importante determinación con respecto a su futuro post retiro.

Milton Delgado sufrió un esguince y preocupa a todo Boca

Cada vez falta menos para que Boca dispute la gran final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro. Rodolfo Arruabarrena necesita poder contar con sus habituales titulares para enfrentar al Galo, pero este martes por la mañana se llevó un susto grande. Milton Delgado, pieza fundamental de la mitad de la cancha, sufrió una molestia y no pudo terminar la práctica.

Delgado recibió un pelotazo en el pie y sintió una molestia, quiso seguir en la práctica, pero el dolor se hizo cada vez más insoportable y por eso decidió salir. Tras realizarse estudios, se confirmó que el volante sufrió un pequeño esguince de rodilla, el cual no le impedirá jugar el próximo sábado ante Atlético Mineiro.

Chicho Serna elogió a Boca previo a la final de Sudamericana

© GettyChicho Serna, ex jugador de Boca.

El próximo sábado en Barranquilla, Boca se enfrentará a Atlético Mineiro de Brasil por la final de la Copa Conmebol Sudamericana, en búsqueda de cortar con una racha negativa de más de 18 años sin ganar un título a nivel internacional, desde la Recopa Sudamericana de 2008.

En la previa de este partido, Mauricio Serna, ex futbolista y dirigente del Xeneize, habló en una entrevista con DSports Radio, en donde no solo elogió el presente del equipo comandado por Rodolfo Arrubararrena, sino que también destacó al DT y le tiró un palito a River.

Paredes se inscribió en el curso de director técnico

Boca Juniors se encuentra en la posición ideal para sumar más estrellas en el tramo final del 2026. Luego de conquistar la Tabla Anual, el Xeneize va por la Copa Sudamericana, el Torneo Clausura y la Copa Argentina. Leandro Paredes tiene un rol clave en este presente del club de la Ribera.

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Es que el campeón del mundo volvió a ponerse la azul y oro en plenitud y se convirtió rápidamente en el capitán y líder absoluto del plantel. Mientras busca más títulos en este semestre, el mediocampista también piensa en su futuro para cuando cuelgue los botines.

Miguel Merentiel palpitó la definición de la Copa Sudamericana

Como no podía ser de otra manera, Miguel Merentiel no es ajeno al contexto, ya cambió el chip y solo piensa en la final de la Copa Sudamericana 2026. En ese sentido, el delantero rompió el silencio en la previa del partido contra Atlético Mineiro, donde Boca buscará romper la extensa sequía de 18 años sin levantar un trofeo internacional.

Vale resaltar que el partido será el próximo sábado 21 de noviembre a partir de las 19:30 horas de Argentina en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, ubicado geográficamente en la reconocida ciudad de Barranquilla, Colombia. Allí, con los uruguayos Andrés Matonte como árbitro principal y Antonio García como VAR, llegará la hora de la verdad.