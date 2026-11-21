Newcastle y Arsenal se enfrentan este sábado 21 de noviembre en el St. James Park por la Premier League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Newcastle recibe a Arsenal este sábado 21 de noviembre desde las 14:30 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la Premier League, se disputará en el St. James Park. Newcastle viene de empatar 1-1 con Fulham y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Arsenal viene de ganarle 1-0 a Hull y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.

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