Franco Colapinto se ilusiona tras la FP2 del GP de México: “Fui encontrando cosas en el auto”

El argentino terminó 16° en la segunda práctica libre, pero encontró cuestiones positivas en sus primeras vueltas en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Luego de haberse perdido la Práctica Libre 1 para cederle su monoplaza de Alpine al joven Gabriele Mini, Franco Colapinto se subió por primera vez a su auto en la FP2 del Gran Premio de México y terminó en el puesto 16 tras dar 34 vueltas en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Sin mejoras respecto al último fin de semana, en el que le modificaron la unidad de energía y debió penalizar, Colapinto se ilusiona para el trabajo que deberá hacer el sábado en la FP3 y la qualy, ya que avisó que encontró cuestiones positivas en el Alpine para el resto del fin de semana en México.

En diálogo con ESPN, el argentino señaló: “No fue tan mal. Hay mucho por mejorar. Perdí mucho en una curva, hay por ganar ahí. En las tandas largas iba bien, fui encontrando de a poco cosas en el auto y en la pista que me ayudaron un poco“.

Además, destacó que tendrán “mucho por trabajar para mañana” y que lo realizado durante la noche será clave para esta mejoría. “Hay lugares claros para mejorar“, cerró.

"NO TAN MAL… HAY MUCHO POR TRABAJAR PARA MAÑANA""



🇦🇷 La palabra de Franco Colapinto, luego de su viernes de Prácticas en el Autódromo Hermanos Rodríguez: ¿Tendrá un sábado soñado en la Qualy?



📺 #MexicoGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/3yrLRAO0qW — SportsCenter (@SC_ESPN) October 30, 2026

Resultado de la Práctica Libre 2 del GP de México

Charles Leclerc (Ferrari) Lando Norris (McLaren) George Russell (Mercedes) Kimi Antonelli (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull) Isack Hadjar (Red Bull) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Pierre Gasly (Alpine) Liam Lawson (Racing Bulls) Oscar Piastri (McLaren) Lewis Hamilton (Ferrari) Fernando Alonso (Aston Martin) Esteban Ocon (Haas) Oliver Bearman (Haas) Nico Hülkenberg (Audi) Franco Colapinto (Alpine) Carlos Sainz (Williams) Checo Pérez (Cadillac) Alexander Albon (Williams) Lance Stroll (Aston Martin) Valtteri Bottas (Cadillac) Gabriel Bortoleto (Audi)

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Cronograma del Gran Premio de México

Viernes 30 de octubre

Práctica 1: REALIZADO.

Práctica 2: REALIZADO.

Sábado 31 de octubre

Práctica 3: 14:30 a 15:30

Clasificación: 18:00 a 19:00

Domingo 1 de noviembre

Carrera: 17:00