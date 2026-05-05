Los hinchas de Boca criticaron a un referente tras la derrota ante Barcelona: “No tiene más crédito”

En las redes sociales, los simpatizantes se mostraron molestos por el rendimiento de una de las figuras del equipo.

Boca vivió una noche para el olvido en Ecuador. Nada le salió al Xeneize en lo que terminó siendo la derrota ante Barcelona de Guayaquil que complica su futuro en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Y en medio de un clima espeso, los fanáticos xeneizes no ocultaron su descontento con uno de los jugadores del equipo.

El accidentado desarrollo del encuentro estuvo marcado por dos fatalidades que condicionaron el planteo táctico. Primero, la prematura expulsión de Santiago Ascacíbar dejó al Xeneize en inferioridad numérica y, minutos más tarde, la inoportuna lesión de Leandro Brey que obligó al ingreso de Javier García . Sin embargo, el jugador que quedó en el centro de todas las tormentas fue Miguel Merentiel.

El delantero uruguayo arrancó como titular, pero estuvo muy lejos de su mejor versión ofensiva. Le costó muchísimo asociarse con los volantes y su participación en el circuito de juego fue casi nula. Pero su noche se terminó de oscurecer por completo a los quince minutos del complemento, cuando fue reemplazado por Alan Velasco luego de fallar un mano a mano clarísimo que podría haber roto la paridad.

Acto seguido, la paciencia del hincha parece haber llegado a su límite. Inmediatamente después de la chance desperdiciada, las redes sociales se inundaron de comentarios y fuertes reproches apuntando hacia el uruguayo. Allí, varios de los usuarios destacaron la falta de confianza que exhibe el delantero, recordando jugadas similares que también falló en partidos anteriores.

Merentiel cuando queda en frente del arco: pic.twitter.com/megpDxA6rx — De Primera (@DePrimeraa) May 6, 2026

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