Así quedó la tabla de la Copa Libertadores luego del empate de Boca contra Cruzeiro

Las estadísticas de la fase de grupos del certamen continental tras el inicio de la quinta fecha. El Xeneize no pudo acomodarse en su zona.

Este martes comenzó a desarrollarse la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América. Una jornada realmente importante teniendo en cuenta que los grupos ya empezaron a definirse, por lo que los elencos participantes se prepararon para conseguir un buen resultado que los acerque a octavos de final.

Así las cosas, en primer turno, Rosario Central recibió a Universidad Central de Venezuela en el Gigante de Arroyito. Luego de la dura derrota contra River que lo dejó afuera del Torneo Apertura, el equipo de Jorge Almirón se floreó con una contundente victoria por 4-0 que lo colocó en la próxima instancia del certamen continental.

En paralelo, Coquimbo Unido, una de las máximas sorpresas que viene teniendo la Copa Libertadores, recibió a Deportes Tolima en territorio chileno y se despachó con un holgado triunfo por 3-0. Al mismo tiempo, Fluminense se jugó la vida contra Bolívar en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro y cosechó una apretada victoria por 2-1.

Un rato más tarde, Platense se presentó en Colombia contra el siempre delicado Independiente Santa Fe. Pero el Calamar no pudo hacer pie en Bogotá, cosechando una derrota por 2-1 que no le permite asegurar su lugar en la siguiente etapa. A su vez, Mirassol sacó pecho a domicilio y venció 2-1 a Always Ready.

Y, luego, llegó el turno del plato fuerte: Boca Juniors frente a Cruzeiro en la Bombonera de Buenos Aires. Un partido absolutamente decisivo para los encabezados estratégicamente por Claudio Úbeda, que necesitaban hacerse con la victoria para recuperarse de dos derrotas en serie y empezar a mirar de reojo los octavos de final.

Todo arrancó bien para Boca, que se puso en ventaja gracias a un buen tiro libre de Leandro Paredes capitalizado por Miguel Merentiel. Sin embargo, la historia se complicó por un empate de Fánger en el tramo inicial de la etapa complementaria. Finalmente, esa paridad 1-1 que no convence al Xeneize se mantuvo hasta el pitazo definitivo.

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Todos los resultados de este martes en la Libertadores

Coquimbo Unido 3 Deportes Tolima 0

Fluminense 2 Bolívar 1

Rosario Central 4 Universidad Central 0

Independiente Santa Fe 2 Platense 1

Always Ready 1 Mirassol 2

Boca 1 Cruzeiro 1

La tabla de la Copa Libertadores