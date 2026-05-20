En España insisten en el interés de River por Ángel Correa

El diario Marca de España asegura que en River piensan hacer todo lo posible para quedarse con el actual delantero de Tigres y con el futbolista de la Selección Argentina y del Atlético de Madrid Thiago Almada.

En River, mientras se preparan para sellar el pase a los Octavos de Final de la Copa Sudamericana y para la Final del Torneo Apertura con Belgrano este fin de semana en Córdoba, piensan en cómo aprovechar la ventana de transferencias que estará abierta durante la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Y al respecto, desde donde provienen nuevos detalles es desde España. El diario Marca publicó este miércoles 20 de mayo que la directiva del Millonario ya tomó contacto con el entorno de Ángel Correa. Confían en que pueden convencerlo a pesar del alto salario y del contrato (vence en 2030) que tiene con Tigres de México.

Pero no solo eso. Al parecer, el exSan Lorenzo es apenas una parte de un plan que River quiere completar con la incorporación de Thiago Almada. El Guayo, que comparte representante con Correa, no logró hacer pie en el Atlético de Madrid a lo largo de la temporada, por eso el club español está abierto a recibir ofertas con el fin de recuperar lo que gastaron hace un año cuando le compraron su ficha al Olympique de Lyon.

Sin embargo, por lo menos de momento, la idea del jugador de la Selección Argentina es otra más allá del interés que tendría el Chacho Coudet. Buscaría desprenderse del colchonero, pero apelaría a elevar su rendimiento en la Copa del Mundo para después de la competencia encontrar opciones en el fútbol de Europa.

Ángel Correa es uno de los apuntados por River para el mercado de mitad de año. Getty Images.

El contrato de Thiago Almada con el Atlético de Madrid

Thiago Almada llegó a mediados del 2025 a Madrid para sumarse a un plantel colchonero con mucha presencia argentina, por eso se daba por entendido que iba a estar cómodo. No obstante, nunca pudo desplegar con la camiseta rojiblanca lo que viene haciendo en la Selección Argentina y lo que hizo en su breve paso por el Olympique de Lyon.

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Tanto es así que las autoridades de la institución de la capital española están predispuestas a negociar una salida que deje sin efecto el contrato que el jugador firmó hasta mediados del 2030. Por cierto, de acuerdo a Transfermarkt, la cláusula de rescisión es de 20 millones de euros, el monto que debería abonar el pretendiente que quiera contar con sus servicios.

En síntesis