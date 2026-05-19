La Albiceleste integra el Grupo J en la Copa del Mundo junto a Argelia, Austria y Jordania. Su estreno será el 16 de junio en Kansas City.

Cada vez falta menos para el inicio del Mundial 2026. Algunas selecciones ya dieron a conocer sus listas definitivas. Lionel Scaloni, hasta el momento, dio una nómina de 55 futbolistas preseleccionados y se espera con ansias saber quiénes serán los 26 integrantes de la definitiva que disputarán la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, México y Canadá para la Selección Argentina.

Bolavip pudo saber en exclusiva que Lionel Scaloni planea hacer un recorte de la prelista y llevarla a 28 nombres. En la misma ingresarían Emiliano Buendía y Matías Soulé, dos futbolistas que serían las sorpresas y pelean por un lugar para jugar la Copa del Mundo. El entrenador lo vio bien en la temporada y pueden llegar a ganarse un lugar.

Así fue la temporada de Emiliano Buendía

El mediocampista de 29 años tuvo un buen año en Aston Villa y el próximo miércoles podría coronarlo con un título cuando el conjunto inglés enfrente a Friburgo de Alemania en la final de la Europa League. Buendía acumula 52 partidos jugados en la temporada en los que marcó 10 goles y brindó 8 asistencias.

Emiliano Buendía en Aston Villa. (Foto: Getty).

Cómo fue la temporada de Matías Soulé

Luego de un período de adaptación lógico al fútbol italiano, Matías Soulé brilló en Frosinone en la temporada 2023/24, luego pasó a Roma y allí se afianzó. En la vigente temporada, en la cual la Loba está a punto de clasificar a la Champions League 2026/27, el argentino formado en Vélez disputó 41 encuentros, marcó 7 tantos y dio 8 asistencias en la vigente temporada en el conjunto de la capital italiana.

Matías Soulé en la Roma. (Foto: Getty).

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La prelista de 55 de Scaloni

EMILIANO MARTÍNEZ – Aston Villa

GERÓNIMO RULLI – Olympique de Marsella

JUAN MUSSO – Atlético de Madrid

WALTER BENÍTEZ – Crystal Palace FC

FACUNDO CAMBESES – Racing Club

SANTIAGO BELTRAN – River Plate

AGUSTÍN GIAY – Palmeiras

GONZALO MONTIEL – River Plate

NAHUEL MOLINA – Atlético de Madrid

NICOLÁS CAPALDO – Hamburgo SV

KEVIN MAC ALLISTER – Union Saint Gilloise

LUCAS MARTINEZ QUARTA – River Plate

MARCOS SENESI – Bournemounth

LISANDRO MARTÍNEZ – Manchester United

NICOLÁS OTAMENDI – SL Benfica

GERMÁN PEZZELLA – River Plate

LEONARDO BALERDI – Olympique de Marsella

CRISTIAN ROMERO – Tottenhman Hotspur

LAUTARO DI LOLLO – Boca Juniors

ZAID ROMERO – Getafe CF

FACUNDO MEDINA – Olympique de Marsella

MARCOS ACUÑA – River Plate

NICOLÁS TAGLIAFICO – Olympique de Lyon

GABRIEL ROJAS – Racing Club

MÁXIMO PERRONE – Calcio Como 1907

LEANDRO PAREDES – Boca Juniors

GUIDO RODRÍGUEZ – Valencia CF

ANÍBAL MORENO – River Plate

MILTON DELGADO – Boca Juniors

ALAN VARELA – FC Porto

EZEQUIEL FERNÁNDEZ – Bayer Leverkusen

RODRIGO DE PAUL – Inter de Miami

EXEQUIEL PALACIOS – Bayer Leverkusen

ENZO FERNÁNDEZ – Chelsea

ALEXIS MAC ALLISTER – Liverpool

GIOVANI LO CELSO – Real Betis Balompié

NICOLÁS DOMÍNGUEZ – Nottingham Forest

EMILIANO BUENDIA – Aston Villa

VALENTÍN BARCO – Racing Club de Estrasburgo

LIONEL MESSI – Inter de Miami

NICOLÁS PAZ – Calcio Como 1907

FRANCO MASTANTUONO – Real Madrid

THIAGO ALMADA – Atlético de Madrid

TOMÁS ARANDA – Boca Juniors

NICOLÁS GONZÁLEZ – Atlético de Madrid

ALEJANDRO GARNACHO – Chelsea

GIULIANO SIMEONE – Atlético de Madrid

MATÍAS SOULÉ – AS Roma

CLAUDIO ECHEVERRI – Girona Fútbol Club

GIANLUCA PRESTIANNI – SL Benfica

SANTIAGO CASTRO – Bologna FC

LAUTARO MARTÍNEZ – Internazionale de Milán

JOSÉ MANUEL LÓPEZ – Palmeiras

JULIÁN ÁLVAREZ – Atlético de Madrid

MATEO PELLEGRINO – Parma Calcio

El fixture de la Selección Argentina en el Mundial 2026

16/06 | Argentina vs. Argelia – Arrowhead Stadium, Kansas City

22/06 | Argentina vs. Austria – AT&T Stadium, Dallas

27/06 | Argentina vs. Jordania – AT&T Stadium, Dallas

DATOS CLAVE

Lionel Scaloni incluyó a 55 futbolistas en la lista de preseleccionados de la Selección Argentina.

incluyó a 55 futbolistas en la lista de preseleccionados de la Selección Argentina. El entrenador planea recortar la prelista del Mundial 2026 a 28 nombres antes de dar la lista definitiva.

antes de dar la lista definitiva. Los futbolistas Emiliano Buendía y Matías Soulé son las sorpresas que pelean un lugar.