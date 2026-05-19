Cada vez falta menos para el inicio del Mundial 2026. Algunas selecciones ya dieron a conocer sus listas definitivas. Lionel Scaloni, hasta el momento, dio una nómina de 55 futbolistas preseleccionados y se espera con ansias saber quiénes serán los 26 integrantes de la definitiva que disputarán la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, México y Canadá para la Selección Argentina.
Bolavip pudo saber en exclusiva que Lionel Scaloni planea hacer un recorte de la prelista y llevarla a 28 nombres. En la misma ingresarían Emiliano Buendía y Matías Soulé, dos futbolistas que serían las sorpresas y pelean por un lugar para jugar la Copa del Mundo. El entrenador lo vio bien en la temporada y pueden llegar a ganarse un lugar.
Así fue la temporada de Emiliano Buendía
El mediocampista de 29 años tuvo un buen año en Aston Villa y el próximo miércoles podría coronarlo con un título cuando el conjunto inglés enfrente a Friburgo de Alemania en la final de la Europa League. Buendía acumula 52 partidos jugados en la temporada en los que marcó 10 goles y brindó 8 asistencias.
Emiliano Buendía en Aston Villa. (Foto: Getty).
Cómo fue la temporada de Matías Soulé
Luego de un período de adaptación lógico al fútbol italiano, Matías Soulé brilló en Frosinone en la temporada 2023/24, luego pasó a Roma y allí se afianzó. En la vigente temporada, en la cual la Loba está a punto de clasificar a la Champions League 2026/27, el argentino formado en Vélez disputó 41 encuentros, marcó 7 tantos y dio 8 asistencias en la vigente temporada en el conjunto de la capital italiana.
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Matías Soulé en la Roma. (Foto: Getty).
La prelista de 55 de Scaloni
- EMILIANO MARTÍNEZ – Aston Villa
- GERÓNIMO RULLI – Olympique de Marsella
- JUAN MUSSO – Atlético de Madrid
- WALTER BENÍTEZ – Crystal Palace FC
- FACUNDO CAMBESES – Racing Club
- SANTIAGO BELTRAN – River Plate
- AGUSTÍN GIAY – Palmeiras
- GONZALO MONTIEL – River Plate
- NAHUEL MOLINA – Atlético de Madrid
- NICOLÁS CAPALDO – Hamburgo SV
- KEVIN MAC ALLISTER – Union Saint Gilloise
- LUCAS MARTINEZ QUARTA – River Plate
- MARCOS SENESI – Bournemounth
- LISANDRO MARTÍNEZ – Manchester United
- NICOLÁS OTAMENDI – SL Benfica
- GERMÁN PEZZELLA – River Plate
- LEONARDO BALERDI – Olympique de Marsella
- CRISTIAN ROMERO – Tottenhman Hotspur
- LAUTARO DI LOLLO – Boca Juniors
- ZAID ROMERO – Getafe CF
- FACUNDO MEDINA – Olympique de Marsella
- MARCOS ACUÑA – River Plate
- NICOLÁS TAGLIAFICO – Olympique de Lyon
- GABRIEL ROJAS – Racing Club
- MÁXIMO PERRONE – Calcio Como 1907
- LEANDRO PAREDES – Boca Juniors
- GUIDO RODRÍGUEZ – Valencia CF
- ANÍBAL MORENO – River Plate
- MILTON DELGADO – Boca Juniors
- ALAN VARELA – FC Porto
- EZEQUIEL FERNÁNDEZ – Bayer Leverkusen
- RODRIGO DE PAUL – Inter de Miami
- EXEQUIEL PALACIOS – Bayer Leverkusen
- ENZO FERNÁNDEZ – Chelsea
- ALEXIS MAC ALLISTER – Liverpool
- GIOVANI LO CELSO – Real Betis Balompié
- NICOLÁS DOMÍNGUEZ – Nottingham Forest
- EMILIANO BUENDIA – Aston Villa
- VALENTÍN BARCO – Racing Club de Estrasburgo
- LIONEL MESSI – Inter de Miami
- NICOLÁS PAZ – Calcio Como 1907
- FRANCO MASTANTUONO – Real Madrid
- THIAGO ALMADA – Atlético de Madrid
- TOMÁS ARANDA – Boca Juniors
- NICOLÁS GONZÁLEZ – Atlético de Madrid
- ALEJANDRO GARNACHO – Chelsea
- GIULIANO SIMEONE – Atlético de Madrid
- MATÍAS SOULÉ – AS Roma
- CLAUDIO ECHEVERRI – Girona Fútbol Club
- GIANLUCA PRESTIANNI – SL Benfica
- SANTIAGO CASTRO – Bologna FC
- LAUTARO MARTÍNEZ – Internazionale de Milán
- JOSÉ MANUEL LÓPEZ – Palmeiras
- JULIÁN ÁLVAREZ – Atlético de Madrid
- MATEO PELLEGRINO – Parma Calcio
El fixture de la Selección Argentina en el Mundial 2026
- 16/06 | Argentina vs. Argelia – Arrowhead Stadium, Kansas City
- 22/06 | Argentina vs. Austria – AT&T Stadium, Dallas
- 27/06 | Argentina vs. Jordania – AT&T Stadium, Dallas
DATOS CLAVE
- Lionel Scaloni incluyó a 55 futbolistas en la lista de preseleccionados de la Selección Argentina.
- El entrenador planea recortar la prelista del Mundial 2026 a 28 nombres antes de dar la lista definitiva.
- Los futbolistas Emiliano Buendía y Matías Soulé son las sorpresas que pelean un lugar.