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Dos tapados y 28 convocados: Scaloni sorprendería con la lista de la Selección Argentina para el Mundial

La Albiceleste integra el Grupo J en la Copa del Mundo junto a Argelia, Austria y Jordania. Su estreno será el 16 de junio en Kansas City.

Emiliano Buendía, con serias chances de ir al Mundial
© GettyEmiliano Buendía, con serias chances de ir al Mundial

Cada vez falta menos para el inicio del Mundial 2026. Algunas selecciones ya dieron a conocer sus listas definitivas. Lionel Scaloni, hasta el momento, dio una nómina de 55 futbolistas preseleccionados y se espera con ansias saber quiénes serán los 26 integrantes de la definitiva que disputarán la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, México y Canadá para la Selección Argentina.

Bolavip pudo saber en exclusiva que Lionel Scaloni planea hacer un recorte de la prelista y llevarla a 28 nombres. En la misma ingresarían Emiliano Buendía y Matías Soulé, dos futbolistas que serían las sorpresas y pelean por un lugar para jugar la Copa del Mundo. El entrenador lo vio bien en la temporada y pueden llegar a ganarse un lugar.

Así fue la temporada de Emiliano Buendía

El mediocampista de 29 años tuvo un buen año en Aston Villa y el próximo miércoles podría coronarlo con un título cuando el conjunto inglés enfrente a Friburgo de Alemania en la final de la Europa League. Buendía acumula 52 partidos jugados en la temporada en los que marcó 10 goles y brindó 8 asistencias.

Emiliano Buendía en Aston Villa. (Foto: Getty).

Emiliano Buendía en Aston Villa. (Foto: Getty).

Cómo fue la temporada de Matías Soulé

Luego de un período de adaptación lógico al fútbol italiano, Matías Soulé brilló en Frosinone en la temporada 2023/24, luego pasó a Roma y allí se afianzó. En la vigente temporada, en la cual la Loba está a punto de clasificar a la Champions League 2026/27, el argentino formado en Vélez disputó 41 encuentros, marcó 7 tantos y dio 8 asistencias en la vigente temporada en el conjunto de la capital italiana.

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Matías Soulé en la Roma. (Foto: Getty).

Matías Soulé en la Roma. (Foto: Getty).

La prelista de 55 de Scaloni

  • EMILIANO MARTÍNEZ – Aston Villa
  • GERÓNIMO RULLI – Olympique de Marsella
  • JUAN MUSSO – Atlético de Madrid
  • WALTER BENÍTEZ – Crystal Palace FC
  • FACUNDO CAMBESES – Racing Club
  • SANTIAGO BELTRAN – River Plate
  • AGUSTÍN GIAY – Palmeiras
  • GONZALO MONTIEL – River Plate
  • NAHUEL MOLINA – Atlético de Madrid
  • NICOLÁS CAPALDO – Hamburgo SV
  • KEVIN MAC ALLISTER – Union Saint Gilloise
  • LUCAS MARTINEZ QUARTA – River Plate
  • MARCOS SENESI – Bournemounth
  • LISANDRO MARTÍNEZ – Manchester United
  • NICOLÁS OTAMENDI – SL Benfica
  • GERMÁN PEZZELLA – River Plate
  • LEONARDO BALERDI – Olympique de Marsella
  • CRISTIAN ROMERO – Tottenhman Hotspur
  • LAUTARO DI LOLLO – Boca Juniors
  • ZAID ROMERO – Getafe CF
  • FACUNDO MEDINA – Olympique de Marsella
  • MARCOS ACUÑA – River Plate
  • NICOLÁS TAGLIAFICO – Olympique de Lyon
  • GABRIEL ROJAS – Racing Club
  • MÁXIMO PERRONE – Calcio Como 1907
  • LEANDRO PAREDES – Boca Juniors
  • GUIDO RODRÍGUEZ – Valencia CF
  • ANÍBAL MORENO – River Plate
  • MILTON DELGADO – Boca Juniors
  • ALAN VARELA – FC Porto
  • EZEQUIEL FERNÁNDEZ – Bayer Leverkusen
  • RODRIGO DE PAUL – Inter de Miami
  • EXEQUIEL PALACIOS – Bayer Leverkusen
  • ENZO FERNÁNDEZ – Chelsea
  • ALEXIS MAC ALLISTER – Liverpool
  • GIOVANI LO CELSO – Real Betis Balompié
  • NICOLÁS DOMÍNGUEZ – Nottingham Forest
  • EMILIANO BUENDIA – Aston Villa
  • VALENTÍN BARCO – Racing Club de Estrasburgo
  • LIONEL MESSI – Inter de Miami
  • NICOLÁS PAZ – Calcio Como 1907
  • FRANCO MASTANTUONO – Real Madrid
  • THIAGO ALMADA – Atlético de Madrid
  • TOMÁS ARANDA – Boca Juniors
  • NICOLÁS GONZÁLEZ – Atlético de Madrid
  • ALEJANDRO GARNACHO – Chelsea
  • GIULIANO SIMEONE – Atlético de Madrid
  • MATÍAS SOULÉ – AS Roma
  • CLAUDIO ECHEVERRI – Girona Fútbol Club
  • GIANLUCA PRESTIANNI – SL Benfica
  • SANTIAGO CASTRO – Bologna FC
  • LAUTARO MARTÍNEZ – Internazionale de Milán
  • JOSÉ MANUEL LÓPEZ – Palmeiras
  • JULIÁN ÁLVAREZ – Atlético de Madrid
  • MATEO PELLEGRINO – Parma Calcio

El fixture de la Selección Argentina en el Mundial 2026

  • 16/06 | Argentina vs. Argelia – Arrowhead Stadium, Kansas City
  • 22/06 | Argentina vs. Austria – AT&T Stadium, Dallas
  • 27/06 | Argentina vs. Jordania – AT&T Stadium, Dallas

DATOS CLAVE

  • Lionel Scaloni incluyó a 55 futbolistas en la lista de preseleccionados de la Selección Argentina.
  • El entrenador planea recortar la prelista del Mundial 2026 a 28 nombres antes de dar la lista definitiva.
  • Los futbolistas Emiliano Buendía y Matías Soulé son las sorpresas que pelean un lugar.
Lautaro Toschi
Lautaro Toschi
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