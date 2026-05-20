Claudio Úbeda, caliente tras el empate entre Boca y Cruzeiro: “Debería haber premio y castigo para los árbitros”

El entrenador del Xeneize apuntó contra las decisiones de Jesús Valenzuela y las marcó como perjudiciales para su equipo.

En el Estadio Alberto J. Armando, Boca Juniors cosechó un amargo empate por 1-1 ante Cruzeiro por la Fecha 5 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Miguel Merentiel abrió la cuenta para los locales y Fágner marcó el tanto de la igualdad para los de Belo Horizonte.

Con este resultado, el Xeneize continúa complicado de cara a la clasificación y depende de una victoria en un mano a mano ante Universidad Católica en la última jornada. Para fortuna de los de Claudio Úbeda, el club de la Ribera afrontará ese último compromiso en calidad de local.

En conferencia de prensa, Sifón se mostró enojado por la mano que Jesús Valenzuela no revisó en el último minuto y hubiese sido penal para Boca: “La última jugada fue clarísima. En ese momento apresuró y terminó el partido. Me sorprende que no haya ido a revisión esa jugada y se haya tomado el tiempo necesario”.

“No hay objeción de nada para ver que fue mano. No nos podemos quedar hoy solo con eso. Tenemos que saber que tuvimos muchas situaciones generadas a favor. El primer tiempo fue mejor. Merecimos otro resultado. Tenemos una vida más. Tenemos que ganar el próximo partido”, se extendió.

Los reclamos a Valenzuela. (Foto: Getty)

Y luego fue más allá: “La postura que tuvo el árbitro fue totalmente perjudicial hacia nosotros, sobre todo en la última jugada. No debió haber terminado el partido como lo terminó. No quiero decir barbaridades que ameritan la situación. No hay sustento para defender lo de la última jugada. El árbitro no tiene de dónde agarrarse, con total respeto hacia la terna arbitral y el VAR”.

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“Cuando hay situaciones tan claras tenemos que decirlas. Muchas veces al jugador se lo opera cuando le sacan tarjeta, cuando juega mal o al entrenador cuando hace mal las cosas. Se los critica duramente, se lo sanciona o no le renuevan el contrato… Debería haber premio y castigo también para los árbitros”, soltó.

Así está el grupo de Boca en la Copa Libertadores

Cómo se juega la Fecha 6 de la Copa Libertadores

Jueves 28/05 – 21.30 – Boca Juniors vs. Universidad Católica

Jueves 28/05 – 21.30 – Cruzeiro vs. Barcelona SC