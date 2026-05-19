Qué necesita Boca para clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores tras el empate ante Cruzeiro

La igualdad 1-1 dejó al Xeneize sin margen de error en la última fecha de la Copa Libertadores: qué resultados necesita ante Universidad Católica para meterse en la siguiente ronda.

Boca dejó pasar una chance importante en La Bombonera y llegará ajustado a la última fecha de la Copa Libertadores. El empate 1-1 frente a Cruzeiro por la quinta jornada del Grupo D mantuvo al Xeneize con vida, pero transformó el cierre de la fase de grupos en una verdadera final anticipada: el próximo 28 de mayo, ante Universidad Católica en condición de local, si el equipo de Claudio Úbeda quiere depender de sí mismo, solamente le servirá ganar.

Con la igualdad, Boca quedó con 7 puntos y, momentáneamente, en el segundo escalón de la zona, por detrás de Cruzeiro, que alcanzó las 8 unidades. Universidad Católica, en tanto, también suma 7 pero todavía debe completar su compromiso de esta fecha frente a Barcelona de Guayaquil (3), este jueves desde las 21.30 en Chile.

En ese contexto, la cuenta principal es clara: Boca necesita ganarle a Universidad Católica en la última fecha para asegurarse la clasificación a los octavos de final sin depender de nadie. Si consigue los tres puntos, llegará a 10 unidades y avanzará de ronda independientemente de lo que ocurra entre Cruzeiro y Barcelona.

En cambio, si empata deberá mirar de reojo otros resultados y las combinaciones se volverán mucho más complejas: necesitará que Barcelona le gane a Católica este jueves y, luego, que el conjunto de Guayaquil no derrote a Cruzeiro en la última fecha. Por último, si Boca pierde la semana que viene, queará eliminado.

Teniendo en cuenta eso, la única posibilidad de que Boca termine como líder de la zona todavía existe, aunque aparece extremadamente compleja. Para lograrlo, el Xeneize tendrá que derrotar a Universidad Católica en la última fecha y esperar además una victoria de Barcelona sobre Cruzeiro en Brasil.

Así quedó la tabla del grupo de Boca en la Copa Libertadores

# Equipos PTS J Gol +/- G E P 1 Cruzeiro 8 5 4:3 1 2 2 1 2 Boca Jrs. 7 5 6:4 2 2 1 2 3 U. Católica 7 4 5:4 1 2 1 1 4 Barcelona SC 3 4 2:6 -4 1 0 3