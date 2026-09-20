Los hinchas de Boca criticaron a un titular a pesar de la victoria ante San Lorenzo: “Flojísimo partido”

El Xeneize consiguió una victoria clave en el Nuevo Gasómetro, pero hubo críticas para uno de los jugadores con más minutos del ciclo.

En el Nuevo Gasómetro, Boca Juniors se quedó este domingo por el clásico ante San Lorenzo en el marco de la Fecha 10 del Torneo Clausura 2026. Fue victoria por 2-0 para el club de la Ribera con los gritos de Leandro Lozano y Miguel Merentiel, ambos en el segundo tiempo.

Con este triunfo, el Xeneize se afianzó en puestos de clasificación a los octavos de final del certamen. En redes sociales, los hinchas expresaron sus opiniones durante el compromiso y Milton Delgado fue uno de los más mencionados, con más críticas que elogios en esta oportunidad.

El mediocampista le criticaron su trabajo sobre todo en el primer tiempo, cuando los hinchas lanzaron decenas de tuit para reprobar su rendimiento sobre el campo. Sin embargo, sobre el final del duelo, ya con la cancha pesada por la lluvia, su garra habitual ayudó al equipo a sellar la victoria.

“Desastroso primer tiempo de Delgado”, analizó uno de los usuarios. “Flojísimo partido”, disparó concretamente otro de los hinchas que se manifestaron en las redes sociales.

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