Se acercó Boca: así quedó el historial ante San Lorenzo luego del triunfo en el Nuevo Gasómetro

El Xeneize se impuso por 2-0 a domicilio y achicó distancias en el historial general de partidos contra los de Boedo.

Este domingo, en el Nuevo Gasómetro y por la Fecha 10 del Torneo Clausura 2026 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina, San Lorenzo de Almagro y Boca Juniors se encontraron frente a frente en el marco de una nueva edición de uno de los clásicos más apasionantes y picantes de todo el ámbito doméstico.

Así las cosas, tal como se imaginaba de antemano, el trámite del primer tiempo fue de alto voltaje desde el pitazo inicial, con un Ciclón replegado y apostando a la contra con espacios y con un Xeneize haciéndose cargo de la posesión. En ese contexto, el descanso llegó con un empate sin goles, pero también con la expulsión de Manuel Insaurralde en el local.

Luego, ya en la etapa complementaria, Boca continuó atacando y tuvo su premio, otra vez de la mano del uruguayo Leandro Lozano, que ya había pisado fuerte contra Sao Paulo por la Copa Sudamericana. Cuando transcurrían jugados 12 minutos de dicho período final, el lateral derecho sacó un gran zurdazo y abrió la cuenta.

San Lorenzo sigue arriba en el historial. (Foto: Getty)

Posteriormente, lejos de conformarse con lo conseguido, Boca siguió buscando el arco de San Lorenzo y así fue como encontró el 2-0 que terminó poniéndole cifras definitivas a la historia. A los 27 minutos del segundo tiempo, Miguel Merentiel aprovechó una gran maniobra de Lautaro Blanco para empujarla y celebrar.

Así quedó el historial entre San Lorenzo y Boca

Contabilizando tanto amateurismo como profesionalismo y sumando el duelo de hoy, San Lorenzo y Boca se vieron las caras en nada más ni nada menos que 214 oportunidades. Al cabo de las mismas, el Ciclón se quedó con 83 victorias, el Xeneize cosechó 78 triunfos y los 53 compromisos restantes entre ambos equipos culminaron empatados.

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El profesionalismo de San Lorenzo y el amateurismo de Boca

En lo que respecta netamente al profesionalismo, la ventaja es todavía más amplia para San Lorenzo, con 82 victorias y 70 festejos para los de La Ribera. En contrapartida, previamente, en el amateurismo, la balanza se inclina para el lado de Boca: 8 triunfos para los hoy comandados por Rodolfo Arruabarrena y solo 1 para los de Rubén Darío Insúa.

DATOS CLAVE

Boca derrotó a San Lorenzo 2-0 por la fecha 10 del Torneo Clausura 2026.

Leandro Lozano y Miguel Merentiel anotaron los goles del triunfo xeneize en el segundo tiempo.

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