¿Por qué Platense vs. Newell’s se juega sin público en el Estadio Ciudad de Vicente López?

El Calamar recibe a La Lepra a puertas cerradas por la Fecha 10 de la Zona A del Torneo Clausura 2026.

Platense y Newell’s Old Boys se ven las caras este domingo 20 de septiembre desde las 17:00 hs por la Fecha 10 de la Zona A del Torneo Clausura. Ambos equipos necesitan ganar para mantener vivas sus aspiraciones de clasificar a los Playoffs, pero el encuentro contará con una particularidad: será a puertas cerradas.

El Estadio Ciudad de Vicente López tendrá público local ni visitante esta tarde por una sanción que recibió Platense luego de los incidentes, que tuvieron lugar en ese mismo recinto, tras la eliminación del Calamar a manos de Fluminense en los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Puntualmente, tras el silbatazo final de aquel martes 15 de septiembre, un grupo de hinchas de Platense invadieron el campo de juego para agredir y robar banderas de la parcialidad visitante. Ante este suceso, la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) determinó sancionar al equipo dirigido por Martín Palermo con dos partidos sin público.

Nos llegan más videos de los incidentes de ayer entre Platense vs Fluminense. Este registro muestra lo ocurrido desde el lado de la hinchada de Fluminense pic.twitter.com/6OQsHhWKLZ — Barra Brava (@barrabrava_net) September 16, 2026

Si bien la dirigencia de Platense informó a sus socios que buscará alivianar la sanción, lo cierto es que por ahora el equipo marrón sabe que no podrá jugar con su público ni ante Newell’s ni ante Argentinos Juniors en la Fecha 12 del Torneo Clausura.

El comunicado con el que Platense dio a conocer la sanción

El Club Atlético Platense comunica que, tras los hechos de público conocimiento ocurridos a la finalización del partido ante Fluminense el pasado 15/9/2026 y en función de lo dispuesto por la Resolución N* 2026-176 de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte, dependiente del Ministerio de Seguridad del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se ha notificado que la disputa de los dos próximos partidos de nuestro primer equipo deberán disputarse a puertas cerradas.

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La dirigencia de nuestra institución se encuentra trabajando para reducir los alcances de esta medida, con los recursos administrativos y pruebas correspondientes.

El Club Atlético Platense comunica que, tras los hechos de público conocimiento ocurridos a la finalización del partido ante Fluminense el pasado 15/9/2026 y en función de lo dispuesto por la Resolución N* 2026-176 de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte,… pic.twitter.com/8ujBKplVSW — Club Atlético Platense (@caplatense) September 18, 2026

Dónde ver Platense vs. Newell’s EN VIVO por TV

El partido entre Platense y Newell’s Old Boys por la Fecha 10 del Torneo Clausura será transmitido en vivo por la señal de TNT Sports. Para poder verlo, los usuarios tendrán que contar con el Pack Fútbol.